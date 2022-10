Oprosti

Življenje nam ponuja številne izzive. Mnogi med njimi so neprijetni in stresni, včasih se nam celo zdi, da nas potiskajo v kot brez izhoda. A čas, dimenzija, ki omogoča, da na pretekle dogodke pogledamo z razdalje, nam nekdanje neprijetnosti velikokrat obarva v bolj veselih in hudomušnih tonih, da se moramo iz srca nasmejati našim v stiskah vzniklim veleumnim rešitvam.