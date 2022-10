V skladu s trenutno veljavnimi sporazumi med agencijo Frontex ter Albanijo, Srbijo in Črno goro se lahko stalne enote razporejajo le na mejah teh držav z EU. V skladu z novim pravnim okvirom pa bi jih bilo mogoče namestiti tako na mejah EU kot na mejah s tretjimi državami, poleg tega pa bi enote imele tudi več pooblastil.

»Zavezani smo k podpori našim partnerjem na Zahodnem Balkanu in krepitvi našega sodelovanja na področju upravljanja migracij na terenu. Zato predlagamo pogajanja o novem pravnem okviru, ki bi omogočil napotitev agencije Frontex v vse štiri partnerske države s polnimi pooblastili, da se zagotovi nadaljnje spoštovanje in zaščita njihovih meja,« je dejala komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson.

Novi sveženj pomoči, ki ga je sprejela komisija, temelji na podrobni oceni potreb, ki so jo pripravili organi držav Zahodnega Balkana. Podpora je namenjena zmogljivostim upravljanja meja v regiji, predvsem z zagotavljanjem specializirane opreme.

To vključuje mobilne nadzorne sisteme, zračna plovila brez posadke, biometrične naprave, usposabljanje ter podporo za vzpostavitev in delovanje nacionalnih koordinacijskih centrov. Podpora zajema tudi operativno vzpostavitev objektov za obvladovanje migracij, vključno z objekti za sprejem in pridržanje.

Novo pomoč je komisar za sosedstvo in širitev Oliver Varhelyi zagovarjal s tem, da so migracije še vedno področje, na katerem mora EU še tesneje sodelovati z regionalnimi partnerji. »Zaradi povečanega migracijskega pritiska v regiji se osredotočamo zlasti na krepitev varovanja meja, boj proti tihotapskim mrežam in pospešitev vračanja iz regije,« je dejal.

Pri tem je pojasnil, da namerava EU za boj proti nezakonitim migracijam med letoma 2021 in 2024 povečati financiranje za 60 odstotkov, skupno torej na najmanj 350 milijonov evrov za partnerje z Zahodnega Balkana. »S tem bomo podprli Zahodni Balkan na vseh področjih razvoja učinkovitih sistemov upravljanja migracij, vključno z azilom in sprejemom migrantov, varnostjo meja in vračanjem,« je še dodal.