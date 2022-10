Še malo, pa bo plin zastonj

Skladišča zemeljskega plina po Evropi so skoraj do vrha polna, evropski voditelji so se zavzeli za omejevanje cen, in te so močno padle. No, plin je še vedno drag, a je prvič po juniju njegova cena na borzi nižja od 100 evrov za MWh. Iz bruseljskih logov je včeraj prišla vest, da se je luksemburški minister za energijo celo malce pošalil in dejal, da bi morali cene plina omejiti še navzdol. To je seveda povsem logično.