V ponedeljek bo na Bledu najprej noč čarovnic za najmlajše. Ob tej priložnosti namreč na blejski grad prihajata čarovnica Zgodbarka in gospod Muzika. Otrokom bosta povedala zgodbo o stari čarovnici, ki živi globoko v gozdu in kuha čarobne napoje. Ko izve, da se po gozdu klatijo divji lovci, ki želijo ukrasti zmajeva jajca, se stara čarovnica zelo razhudi. Lovcem začne nastavljati čarovniške pasti, otroci pa ji pri tem pomagajo.

Predstava in tudi prijazne čarovnice

Predstava je interaktivna, zabavna in malce tudi napeta, polna čarovniških pesmi in vragolij. Primerna je za otroke vseh starosti. Potekala bo na zgornji terasi, v primeru slabega vremena pa v Viteški dvorani. V predstavi, ki bo na sporedu ob 11. in 14. uri, nastopata Alja Bulič in Peter Lebar.

Med 10. in 15. uro bodo na blejskem gradu tudi, ne boste verjeli, prijazne čarovnice. Te prijazne čarovnice so poslikarke, ki bodo otroke s čopičem začarale v najrazličnejša bitja. To pa še ni vse ... Poleg poslikave obrazov bodo otroci v tem času na gradu morda srečali še kakšnega duhca. Ali dva, utegne se zgoditi, da celo tri.

Noč čarovnic tudi za starejše

Letošnja prireditev bo nekaj posebnega, organizatorji pravijo, da bo zavila po čisto svoji poti, vi pa se odločite, ali premorete dovolj poguma, da se po njej tudi podate. Vendar, tudi opozarjajo, pustite doma vsa pričakovanja, saj se za takšne vrste izkušnje ni mogoče vnaprej pripraviti. Program si boste ogledali v skupinah v razmaku petnajstih minut.

Zbirno mesto prireditve bo v grajskem parku, od tam pa se boste v skupinah po 12 oseb odpravili po poti na grad, kot že omenjeno vsakih 15 minut. Vsekakor si velja zapomniti naslednje opozorilo: vstopnica velja za enkraten vstop in samo za izbrani termin. V primeru zamude se namreč ne boste mogli priključiti drugi skupini. Organizatorji groze zato vsem udeležencem priporočajo, da na zbirno mesto pridete približno deset minut pred izbranim terminom.

Pestro na Čatežu

V Čateških toplicah bo v petek dopoldne v Mini klubu zabava s klovni, pri Urški bodo otroci lahko ustvarjali čarovničine majice, zvečer pa bo predstava Vida Valiča Strast, dojenček in rompompom. V soboto bo v Mini klubu plesna delavnica, nedelja, ko bodo iskali talente, pa se bo končala z zabavo talentov. Ponedeljek bo v znamenju noči čarovnic, končal pa se bo seveda z večerom, posvečenem noči čarovnic.

Organizatorji in animatorji v Čateških toplicah napovedujejo, da bo v torek pravi pravcati športni dan. Že dopoldne bodo v Mini klubu športne igre najmlajših, ob 20. uri pa se bodo začele igre brez meja. Sledil bo čisto pravi indijanski dan v sredo, ko bodo otroci v Mini klubu izdelovali perjanice, da se bodo lahko zvečer udeležili indijanskega večera. V četrtek, 3. novembra, bo ponovno dan, obarvan s športom, saj bo olimpijski dan, teden pa se bo končal z dnevom smeha. Dopoldne bo za najmlajše zabava s klovni, potem boste lahko ustvarjali prav posebne majice, zvečer pa bo čas za Trčenega profesorja.