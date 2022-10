Na teh časovnih postajah boste obiskali plemenskega poglavarja iz obdobja prazgodovine, rimskega sužnja iz Emone in meniha, ki velja za največjega srednjeveškega kuharskega mojstra za grajskimi zidovi. Preteklosti pa ne boste le raziskovali, temveč jo boste tudi okušali. Čeprav so se življenjske navade in običaji v stoletjih zelo spreminjali, jim je še vedno skupno, da smo ljudje že od nekdaj radi kaj dobrega pojedli in popili. Zato boste po zagotovilih organizatorjev po uspešno rešenih preizkušnjah skupaj pripravili hrano po ohranjenih starodavnih receptih in se na koncu tudi prav gosposko pogostili, kot se za posamezno obdobje spodobi.

Obisk prazgodovinskega plemena

Kaj se bo dogajalo? Zbirno mesto bo vsakokrat most pred glavnim vhodom v ljubljanski grad točno ob 10.30 in niti sekunde pozneje. V sredo, 2. novembra, boste obiskali prazgodovinsko pleme na prav poseben dan, ko se obeta veliko slavje. Z ognjišča se po naselbini širi vonj slastnih jedi, poglavar pa je že navsezgodaj zjutraj odjezdil na lov in se bo kmalu vrnil. Dan bi bil popoln, če poglavarjeva najljubša čaša ne bi izginila neznano kam! Gorje vsem, če je do njegovega prihoda ne najdemo. Le kam je izginila? Postanite član prazgodovinskega plemena, s pomočjo zakritih sledi rešite izziv in, kdo ve, morda boste imeli na koncu priložnost nazdraviti s plemenskim poglavarjem.

Skrita sestavina

V četrtek, 3. novembra, se boste soočili z nalogo: skrivna sestavina. Gospodar je svojemu sužnju predal recept, na katerem manjka navedba glavne sestavine, in mu naročil, naj pripravi jed natanko tako, kot veli recept. Če jo bo uspešno pripravil, bo nagrajen s svobodo. Že res, nenavaden recept ni nič posebnega. Premožni Rimljani so namreč sloveli po sila nenavadnih jedeh, katerih sestavin ni bilo mogoče prepoznati ne po videzu ne po okusu. Naloga pa se zdi skoraj nemogoča, saj se suženj zaman trudi ugotoviti v receptu manjkajočo sestavino – brez te pa ne more pripraviti naročene jedi. Zato bo nujno potreboval vašo pomoč oziroma pomoč vaših otrok, da bodo odkrili to skrivno sestavino.

Grajski kuhar

V petek, 4. novembra, bo na vrsti izziv grajskega kuharskega chefa. V številnih grajskih zgodbah nastopajo mogočni cesarji, pogumni vitezi, lepe princese in strašni zmaji … Le redki pa poznajo nič manj zanimive in razburljive skrivnosti srednjeveških kuhinj. Zadnji dan počitniških delavnic vam jo bo tako zagodel sam glavni grajski kuharski. Pripravil je poseben izziv, na preizkušnji bodo okušalne brbončice, iznajdljivost in znanje o srednjeveških prehranjevalnih navadah ter bontonu za mizo. Če se boste izkazali, boste na koncu pripravili jed po posebnem receptu, ki bi šla v slast samemu cesarju.