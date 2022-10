Nekatere takšne skupine so bile po navedbah Balickega že oblikovane in vključene v obrambne sile regije Zaporožje, še navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Podobne enote so separatistične oblasti v ponedeljek predstavile tudi v sosednji regiji Herson, ki je prav tako pod delnim nadzorom ruskih sil.

V ukrajinskih regijah Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, ki so pod delnim ruskim nadzorom in ki jih je Moskva minuli mesec enostransko priključila k Rusiji, je prejšnji teden začelo veljati vojno stanje, ki ga je razglasil ruski predsednik Vladimir Putin.

Z vojnim stanjem so oblasti dobile dodatna pooblastila za zagotavljanje varnosti, med drugim strožje varnostne preglede ter omejitve gibanja. Uvedba vojnega stanja po ruski zakonodaji sicer med drugim omogoča krepitev oboroženih sil, uvedbo policijske ure, omejitve gibanja, cenzuro in pridržanje tujih državljanov.

Regija Zaporožje, kjer ruske sile za razliko od preostalih treh ne nadzorujejo istoimenske regionalne prestolnice, se je izognila najhujšemu bojevanju od začetka ruske invazije. Kljub temu je pozornost svetovne javnosti zadnje mesece usmerjena v to regijo, saj se tam nahaja največja evropska jedrska elektrarna.

Glede te je stalni ruski predstavnik pri Mednarodni agenciji za jedrsko energijo (IAEA) Mihail Uljanov dejal, da Rusija načelno podpira predlog generalnega direktorja IAEA Rafaela Grossija za vzpostavitev varnega območja okoli elektrarne, je danes poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Kot je za televizijsko postajo Rusija24 dejal Uljanov, gre za »racionalno idejo« Grossija, ki bi prepovedala obstreljevanje območja elektrarne in uporabo topništva na območju elektrarne. Pri tem je sicer omenil določena vprašanja, ki bi jih še morali uskladiti, kot so obseg takšnega varnega območja in kdo bi sploh nadzoroval uresničevanje dogovora.