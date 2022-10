Če načrtujete daljše kolesarske podvige, pred odhodom v Kranjsko Goro preverite, ali si bo možno izposoditi kolo. Kot smo med zadnjim obiskom preverili pri Intersportu Bernik, bodo do konca oktobra kolesa že zamenjali s smučmi, saj se je treba resno pripraviti na zimsko sezono, ki je tik pred vrati. »Smo v velikem pričakovanju letošnje smučarske sezone, ki jo bodo zaznamovala tudi večja tekmovanja,« nam je v veži hotela Ramada Resort (poznanega pod imenom Larix) povedala Aida Kadič iz HIT Alpinea in dodala, da se pred zimo vedno veselijo tudi gostov, ki bodo pri njih preživeli jesenske počitnice.

Bogat jesenski animacijski program

»Morda prav zaradi nastanitvenih kapacitet družinam v času jesenskih počitnic predlagamo hotel Kompas, ki bo imel tudi letos močan animacijski program, in to od jutra do večera. Naši najmlajši gostje bodo lahko kuhali domačo marmelado, pekli piškote, zunaj pred hotelom tudi kostanj. Na delavnicah bomo med drugim risali na majice in pod vplivom trajnostnih prijemov, ki jih v vseh hotelih skušamo izvajati čim bolj dosledno, izdelovali različne izdelke,« je pojasnila Kadičeva in dodala, da se bodo z otroki odpravili peš do bližnje kmetije z domačimi živalmi in obiskali gasilsko postajo, tradicionalno pa bodo izrezovali tudi buče. »Na to delavnico vedno povabimo tudi lokalne otroke, ki so med počitnicami ostali doma.«

Najmlajši se zadovoljijo z vsemi naštetimi aktivnostmi, pri najstniku pa je vseeno treba malo več domišljije in adrenalina. »Ker tudi to razumemo, v duhu iskanja sinergij goste usmerimo do nordijskega centra v Planici, kjer imajo tudi najstniki kaj početi in doživeti, zanimiv pa je seveda tudi planinski muzej v Mojstrani. Zelo dobre odzive imamo tudi z obiska 'muzeja pobega', Kajžnkove hiše v Ratečah,« je povedala Kadičeva in svetovala, da se do tja odpravimo kar s kolesom.

Skozi igro spoznajte etnološko zbirko

Navdušeni nad idejo smo zjutraj sedli na kolo in se najprej odpravili do jezera Jasna, kjer smo si srčni utrip dvignili s sprehodom po visečem mostu nad reko Pišnico. Brv v tibetanskem slogu je dolga 30 metrov in je z 1,4 metra visa prava adrenalinska poslastica. Tudi za najstnika. Z nekoliko mehkimi nogami smo pot s kolesom nadaljevali proti jezeru Jasna, ki z Razorjem na levi in Prisankom na desni ponuja čudovite jesensko obarvane razglede. Jutranja kava z bogatim zajtrkom je upravičila odločitev, da športno obarvan dan začnemo prav tu. Da se ne bi prehitro polenili in dneva tudi končali ob jezeru, smo izlet s kolesi nadaljevali do Kajžnkove hiše v Ratečah, kjer nas je na vzhodni strani hiše navdušila ohranjena freska sv. Florjana, na južni pa sončna ura, pod katero smo parkirali kolesa. Glavni vhod muzeja, ki je v letošnjem letu dobil nov turistični produkt, ima polkrožni kamnit portal in profilirana vrata.

Turizem Kranjska Gora in Gornjesavski muzej sta v Kajžnkovi hiši v Ratečah odprla prvi »escape museum« v Evropi, ki združuje izobraževanje in zabavo, ter ponudila nov način spoznavanja etnološke dediščine Rateč z okolico. »Osnovna zgodba je iskanje skritega dnevnika lokalnega kronista Josipa Lavtižarja. Z reševanjem ugank in razvozlavanjem kod boste spoznali bogato zgodovino, tradicijo in dediščino Rateč, od Rateških rokopisov do najdaljših poletov v Planici,« nas je v igro popeljala Suzana Jovanova in nam v roke dala knjigo z navodili za igro in naloge ter nas prepustila izzivom. In izzivi so res zanimivi, nekateri tudi težki, zato je vključenost cele družine oziroma ekipe igralcev še kako potrebna. Če spadate med tiste, ki jim iskanje izhoda iz zaklenjenih sob predstavlja nepotreben stres, lahko etnološko zbirko Kajžnkove hiše obiščete tudi brez igre.

Da smo razvozlali kode v vseh petih sobah, smo potrebovali dobro uro, zato je bil že čas, da razmislimo, kam na kosilo. Najti ustrezno gostilno v Kranjski Gori ne bi smel biti problem, odločili pa smo se, da obiščemo Erjavčevo kočo na Vršiču. Ker je v poletnih mesecih zaradi prometnega kaosa Vršič praktično nemogoče obiskati, smo to izkoristili pred zimo. S parkirišča pod kočo se nam je zaradi lepega vremena odprl lep razgled na vrhove nad dolino Pišnice in del gora nad vršiško cesto. Parkirišče je tudi odlično izhodišče za ture različnih težavnosti. Slabe pol ure boste potrebovali do Tonkine koče, malo dlje, uro in pol, pa do Mihovega doma na Vršiču.

Lahko pa se, tako kot mi, povzpnete le nekaj stopnic do terase Erjavčeve koče ter si naročite šilce domačega, čaj in skoraj že obvezne štruklje, ki vam jih bodo ponudili v različnih kombinacijah in okusih. Seveda se je pred sladkanjem na prazen želodec odlično ulegla jota s klobaso, ki jo je bilo treba deliti s kosmatim spremljevalcem, ki je bil dobrodošel tudi v notranjih prostorih koče.