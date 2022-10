Pevka je ob izidu spota dejala, da ga je objavila v znamenju 20-letnice albuma Stripped in ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, ter spodbudila svoje sledilce, naj se odklopijo z zaslonov in na prvo mesto postavijo svoj razum, telo in dušo. »V 20 letih, odkar je prvič izšel Stripped, so družbena omrežja spremenila naš odnos z našimi telesi in našim duševnim zdravjem. Raziskave kažejo, da je čas, ki ga preživimo na družbenih omrežjih, povezan s slabo samopodobo, samopoškodovanjem in motnjami v prehranjevanju pri otrocih in najstnikih. To se mora spremeniti,« je opozorila ob koncu videa.