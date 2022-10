Mislim svoje mesto: Odločanje o mestu

Spomladi 1988 je bil Prešernov trg sveže prenovljen, po načrtih Eda Ravnikarja je dobil svoje sedanje zvezdasto tlakovanje, po predlogu urbanistov pa prometno ureditev, ki so jo Nizozemci 15 let kasneje poimenovali shared space (skupni prometni prostor). Takratna mestna oblast, ki menda ni bila demokratična, je nameravala v njegovo središče postaviti tudi vodnjak. Da bi preverila mnenje meščanov o posegu v simbolno tako pomemben prostor, je na trg postavila maketo bodoče fontane v naravni velikosti. Ja, oblast je dejansko zanimalo mnenje prebivalcev. In zaradi različnih razlogov to mnenje ni bilo dobro. Prostorski sociologi so takratno burno javno razpravo podrobno analizirali. Argumenti javnosti so bili zelo poenostavljeni, bolj ko ne so odražali duh nacionalističnega prebujenja tistega časa. A oblast je prisluhnila in fontane na Prešernovem trgu ni.