Po letošnjem ekstremno vročem poletju, ki je še dodatno pokazalo, kako pomembna so drevesa v urbanih okoljih, ima akcija, ki se je v ljubljanski občini lotevajo že četrto leto zapored, še poseben pomen. Njen namen je podčrtati vlogo dreves v mestu, ob tem pa spodbuditi opazovanje dreves in zavedanje občanov o njihovem pomenu za kakovost življenja v urbanih prostorih, kjer drevesa proizvajajo kisik, dušijo hrup, zagotavljajo senco, filtrirajo, ohlajajo ter vlažijo ozračje.

Med letošnjimi 35 predlogi Ljubljančanov za drevo leta je strokovna komisija izbrala sedem finalistov, končna odločitev pa je prepuščena občanom, ki lahko svoj glas oddajo na občinski spletni strani, kjer v novici o akciji, objavljeni pod zavihkom Aktualno, najdete povezavo do glasovnice.

Kot so zapisali na občini, je izbor dreves za glasovanje za strokovno komisijo vsako leto težka naloga, saj je »vsak predlog po svoje zanimiv in vsako drevo pomembno za mikrookolje«. Letos se je med predlogi pojavilo več krilatih oreškarjev, ki so zaradi svoje mogočnosti še posebej atraktivni. A glede na to, da je bil kavkaški krilati oreškar v Fabianijevi ulici lani drevo leta, so se v komisiji odločili, da dajo letos priložnost še drugim vrstam, prednost pa tistim kandidatom, ki so na javno dostopnih mestih.

Navadni gaber na Taboru: Bujni gaber že vrsto let zagotavlja senco pred vhodom v športno dvorano Tabor, olepšuje njeno okolico in je tako pomemben del kultne dvorane ter hkrati s svojo pojavnostjo opominja, kako je vsako drevo pomembno, so kandidata za naj drevo predstavili predlagatelji. Komisija je pritrdila, da drevo krasi vhod v Tabor in je lepo umeščeno v prostor.

Valvasorjev črni topol: Topol na Valvasorjevi ulici 1 se je med predlogi znašel, ker gre za zelo lep in visok primerek te vrste. Občani so ga predlagali tudi zato, ker so pri njegovi postavitvi v prostor zaznali izjemno vizijo projektanta objekta, ki je z njegovo zasaditvijo napolnil »slepo« parcelo. Da je topol zelo lepo umeščen v prostor in tvori harmonijo s stavbo, je potrdila tudi komisija, ob tem pa še dodala, da je drevo, ki je že višje od 20 metrov, brez posebnih težav.

Koroška češnja na Bičevju: Koroška češnja na Bičevju, simbol življenja in povezanosti, ki so jo na nekdanji zelenici med blokoma zasadili leta 2012, danes raste ob parkirišču med bloki. Tisti, ki jo poznajo, pravijo, da čudovito cveti in bogato rodi. Sadiko češnje so prinesli z obiska na avstrijskem Koroškem, zato je drevo tudi simbol povezanosti. Predlog je komisija med finaliste uvrstila, ker je v drevesu prepoznala njegov družbeni in ekološki pomen – njegovo simboliko in doprinos k mikrookolju.

Perzijska bukev na Šlajmerjevi: Na zelenici pred zavodom za transfuzijsko medicino na Šlajmerjevi 6 raste mogočna bukev, ki ne »krasi samo naše stavbe, ampak celotno okolico bolnišničnega območja. Poleg meščanov še posebej razveseljuje naše krvodajalce, obiskovalce, paciente in zaposlene, ki jo lahko občudujejo tudi iz stavbe,« so zapisali predlagatelji in še dodali, da so na drevo zelo ponosni. Zapisanemu so pritrdili tudi v komisiji.

Prijateljeva lipa: Na Prijateljevi 11, na videz nemogoči lokaciji za tako ogromno drevo, raste lipa, ki kljubuje vsem pritiskom z leve in desne, so zapisali predlagatelji. Predvidevajo, da je prulsko drevo raslo, še preden so okoli njega zgradili hiše, in raste tudi še sedaj, ko je večina njegovega rastišča asfaltiranega. Prav to, kako si je mogočna lipa, višja od 20 metrov, izborila prostor na tako zelo majhnem prostoru, je izpostavila tudi komisija.

Japonski javor na Štefanovi: V Štefanovi ulici pri spomeniku stoji razvejan in košat japonski javor, ki pa ni skrbno vzdrževan, z nekaj suhimi vejami v krošnji, so opozorili v prijavi na izbor. Komisija je zapisala, da je drevo lepe oblike in naravne rasti.

Beli topol na Gerbičevi: Ob ograji športnega parka Svoboda na Gerbičevi se vzpenja visok in že precej star, a zelo vitalen beli topol. Komisija pravi, da mogočno drevo prispeva k boljši mikroklimi v neposredni okolici.