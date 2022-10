Slovenija je po ministrovih besedah že opravila razmislek o izstopu iz pogodbe o energetski listini, ki ga je v zadnjem času napovedalo več članic EU. Po navedbah spletnega portala Euractiv so to napovedale Poljska, Nizozemska, Španija, Francija in Belgija.

»Zelo verjetno se bomo pridružili izstopu iz te pogodbe,« je danes na novinarski konferenci po zasedanju ministrov za energetiko povedal Kumer.

Po njegovih besedah namreč pogodba, ki je začela veljati leta 1998, ne služi več namenu, zaradi katerega je bila podpisana. Poleg tega pa se vsi spori, ki se rešujejo prek te pogodbe, rešujejo mimo sodišč, je dejal.

»Treba je dati jasen signal kapitalu, da imamo države in državljani stvari v svojih rokah (...) in da ne more mimo prava, ki ga ščitijo evropska sodišča,« je povedal minister.

Pogodba o energetski listini je namenjena zaščiti tujih naložb v državah podpisnicah, prek nje pa se rešujejo tudi spori med vlagatelji in državami gostiteljicami. Med 53 podpisniki je tudi Evropska unija.

Prek te pogodbe sicer v zvezi s postopki izdaje dovoljenj za črpanje plina v Petišovcih Slovenijo toži britanska družba Ascent Resources.