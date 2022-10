Ima se za vestnega in odgovornega

Zakonca, obtožena nasilja v družini in surovega ravnanja z otroki, vztrajata, da nikakor nista nasilna, kakor ju opisujejo nekatere priče. »Sem vesten in odgovoren oče,« pravi on. Njegova bivša žena in štirje otroci pa so na sodišču razlagali o strašljivih, dolgih letih, polnih groženj, brc, lasanja, klofut ...