Županja Trbovelj ne bo ponovno kandidirala

V Trbovljah se po dveh mandatih županja Jasna Gabrič poslavlja, zato bodo zagotovo dobili novega župana ali županjo. V Zagorju in Litiji se aktualna župana Matjaž Švagan in Franci Rokavec, ki sta trdno v sedlu že nekaj let, podajata v boj za še en mandat, v Hrastniku se bo za ohranitev stolčka s še dvema protikandidatoma pomeril aktualni župan Marko Funkl.