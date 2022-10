»Z globoko žalostjo sporočamo, da je Carter umrl v ponedeljek zvečer v Bostonu po nenadnem srčnem zastoju. Bil je ljubljen mož, oče, mentor in prijatelj. Njegovo izgubo bodo občutili vsi, ki so ga poznali,« je v izjavi zapisala njegova družina.

Carter je bil med letoma 2011 in 2013 namestnik ministra za obrambo, kasneje pa tudi državni podsekretar v Pentagonu.

Med letoma 2015 in 2017, v času drugega mandata predsednika Baracka Obame, je prevzel vodenje Pentagona in vodil vojaško kampanjo proti skrajni sunitski skupini Islamska država v Iraku in Siriji.

Carter je med svojo kariero veljal za zagovornika odločnejše rabe vojaške sile ZDA v tujini. Kot minister je izpeljal več korenitih sprememb v ameriški vojski. Med drugim je delo v vojski omogočil tudi ženskam in transspolnim osebam.

Po odhodu iz Pentagona je postal direktor Belferjevega centra za znanost in mednarodne zadeve na harvardski Kennedyjevi šoli.