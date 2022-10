To je bilo prvo srečanje vseh zdravniških reprezentativnih sindikatov, po tistem ko sta vlada in največji sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides podpisala sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti. Ta predvideva oblikovanje ločenega plačnega zdravstvenega stebra v okviru plačnega sistema javnega sektorja.

Minister za zdravje Bešič Loredan je v izjavi za medije ocenil, da je bil današnji pogovor, na katerem je vladna stran obrazložila svoj predlog, konstruktiven. »Vladna stran igra z odprtimi kartami. Dali smo jasno vedeti, koliko denarja imamo in kako ga bomo razdelili. Dali smo tudi vedeti, da letos ni pričakovati, da bi glede na situacijo komurkoli kaj dali,« je dodal.

Koliko so zdravnikom ponudili, minister ni želel govoriti, saj so se dogovorili, da o tem v javnosti ne bodo razpravljali, dokler pogajanja niso končala. »Mi smo dali predlog, ki je z naše strani zgornja meja,« je dejal in dodal, da je »denarja malo«. Sicer pa se predlog nanaša na vse zdravnike, a je selektiven, kar pomeni, da naj bi mladi zdravniki dobili več, posebej so naslovili tudi tiste v 57. plačnem razredu.

Svoj protipredlog, ki se od vladnega bistveno razlikuje, je danes že predstavil Fides, je v izjavi dejal član pogajalske skupine Gregor Zemljič. »Na povabilo ministra smo se danes odzvali predvsem zato, da razjasnimo nekatera vprašanja organizacijske oziroma strokovne narave, predvsem kar se tiče napredovanj zdravnikov,« je dodal.

V Fidesu se strinjajo, da je treba posebej nasloviti mlade zdravnike. Ob tem je opomnil, da je zakonodaja lani uvedla t. i. zdravnika brez specializacije za osnovno licenco, ki še ni uvrščen v tarifni razred. »To so tisti mladi, ki se spopadajo z delom na urgentnih centrih, kjer vemo, da je največ problemov oziroma je naval bolnikov največji,« je pojasnil.

Ob tem so vladno strani tudi opozorili, da je lestvica, po kateri zdravnik napreduje, »zelo občutljiva«. "Hitro se lahko zgodi, kot je tudi vladni predlog, da potem specializant prehiti specialista. (...) Vsaka minimalna sprememba lahko prinese neke povsem nesprejemljive situacije oziroma nesorazmerja, ki ne sledijo strokovnemu razvoju zdravnika niti organizaciji dela na oddelku oziroma v zdravstvu," je dodal.

Po njegovih besedah si prizadevajo za uravnotežen predlog, pri čemer je treba upoštevati tudi starejše in najbolj izkušene zdravnike, ki v Sloveniji niso ustrezno vrednoteni. To je po oceni Fidesa treba popraviti, da ne bodo odhajali, saj so, kot pravi Zemljič, »gonilo medicine, stroke, razvoja in oskrbe najtežjih bolnikov«.

Predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič je kot dobro ocenila, da so se usedli za skupno pogajalsko mizo in si izmenjali stališča ter da je bil dialog spoštljiv in konstruktiven. »To je zagotovo dobra popotnica za to, da čim prej zaključimo ta pogajanja,« je dejala.

Ocenila je, da vladna ponudba v določeni meri naslavlja anomalije, ki so nastale tudi z lanskimi aneksi h kolektivnim pogodbam. Najbolj vsak k sebi pa ostajajo glede časovnega okvirja. Njihova zahteva je, da se o dvigu plač dogovorijo že za letos. Ob tem je izpostavila, da so v skupnih pogajanjih celo zahtevali, da bi se poračun za celotno zdravstvo in socialno varstvo naredil za nazaj od 1. maja, ko bi se skladno skladno z novembra lani sklenjenim odgovorom med vlado ter sindikati varstva in socialnega varstva moral zaključiti drugi krog pogajanj.

Tudi Vladimir Lazić iz Sindikatov v zdravstvu Slovenije Pergam pa je poudaril, da gledajo zdravstvo in socialno varstvo kot celoto. »Zaposleni delujemo v timih, deliti jih na bolj ali manj vredne, je za nas nedopustno,« je dodal.