Policisti so 45-letnega osumljenca izsledili na območju PU Celje v nedeljo zvečer. Po opravljeni hišni preiskavi in vseh zbranih obvestilih pa so ga s kazensko ovadbo kaznivega dejanja goljufije in lažnega izdajanja za uradno osebo v ponedeljek privedli pred preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Murski Soboti. Ta je zanj odredil pripor, so sporočili murskosoboški policisti.

Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in drugimi aktivnostmi, da bi izsledili drugega storilca. Zato pozivajo morebitne oškodovance, ki enakih ali podobnih dejanj še niso naznanili, da to storijo čim prej s klicem na telefonsko številko 113 ali osebno na najbližji policijski postaji.