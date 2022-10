Družba Maxi Bau, s sedežem v Miklavžu na Dravskem polju, je bila skupaj s srbskim podjetjem Legi-SGS in njegovo slovensko podružnico izbrana na javnem razpisu za dobavo in postavitev začasnih tehničnih ovir na meji med Slovenijo in Hrvaško, ki ga je pripravila vlada Marjana Šarca. Pogodba je bila podpisana 10. septembra lani, torej v času vlade Janeza Janše, vrednost pogodbenih del pa je bila dogovorjena v višini 4,4 milijona evrov.

Kot je na današnji novinarski konferenci v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) v Ljubljani povedal direktor podjetja Legi-SGS Sebastijan Babić, je bilo prvotno predvideno, da se bo prvo polovico od predvidenih 50 kilometrov ograje postavilo v 2021, drugo pa v 2022. A se je izvedba zamaknila v november, saj je morala Slovenska vojska pred tem odstraniti dovolj žičnate ograje, da je lahko izvajalec nemoteno začel postavljati panelno ograjo. Januarja letos so od ministrstva tudi prejeli navodila, koliko ograje morajo postaviti dnevno, in sicer od 150 do 250 metrov.

Zaradi zamika pri začetku izvedbe del je podjetje Legi-SGS izdelalo celotnih 50 kilometrov panelne ograje, kot je določala pogodba, do junija letos pa je bilo postavljenih 37 kilometrov ograje, je dejal Babić. Pri tem gre za panelno ograjo s specifičnimi tehničnimi zahtevami, ki ni namenjena prodaji na trgu, je bilo poudarjeno na novinarski konferenci.

Dinamika del je bila izjemno hitra, saj je notranje ministrstvo ves čas trajanja 12-mesečnega pogodbenega razmerja izvajalca prosilo, da z deli čim prej zaključi, ker se povečuje prehod migrantov, je ob tem pojasnila odvetnica in pooblaščenka podjetja Maxi Bau Nina Bojović.

Podjetju grozi stečaj

Družba je nato 8. junija letos, po nastopu vlade Roberta Goloba, prejela obvestilo notranjega ministrstva, da naročnik nima več potreb po postavitvi in naročanju dodatnih postavitev tehničnih ovir. Zaradi nenadne in nepričakovane odločitve škodo podjetju Maksi Blu in podizvajalcu Legi-SGS ocenjujejo na najmanj 1,8 milijona evrov. »Gre za škodo, ki je naše podjetje ne more prenesti in družbi zaradi tega grozi tudi stečaj,« je opozorila Bojovićeva.

Naročnik je družbi predlagal, da sklene sporazum o razveljavitvi pogodbe. V Maxi Bau na to niso pristali in po pojasnilih Bojovićeve je bila 16. junija izvedena primopredaja izvedenih del, na meji se je tudi poslikal ves material, ki je bil predviden za postavitev na trasi, ki spada pod območje Policijske uprave Celje. Dobavljeni material je trenutno na mejnem prehodu Imeno.

»Ko so na ministrstvu ugotovili, da od pogodbe ne morejo kar tako odstopiti, ker gre za javno naročilo, so spremenili taktiko in 4. julija poslali dopis, da pogodba ostaja v veljavi, da pa potrebe po panelni ograji ni več,« je povedala. Če se bo spet pojavila potreba po ograji, bo naročnik to sporočil izvajalcu 14 dni vnaprej. Štiri dni zatem je vlada sprejela sklep, da se ograje ne bo več postavljalo oz. se jo bo odstranjevalo. Dopis z dne 4. julija je tako postal brezpredmeten, saj je postala izpolnitev pogodbe nemogoča, je opozorila.

Začela so se ponovna pogajanja med družbo in ministrstvom, ki pa so bila neuspešna. Ministrstvo namreč ne pristaja na plačilo materiala ali pa izgubljenega dobička.

Nastala situacija je partnerjem v tujini nerazumljiva in ne morejo verjeti, da se kaj takega dogaja v članici EU, je poudaril odvetnik in pooblaščenec družbe Legi-SGS Marko Pauletič. Situacijo skušajo razrešiti na miren način. »Poskušamo narediti vse, kar je mogoče, da ne bo prišlo do tožbe oz. sodnega postopka,« je dejal.