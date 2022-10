Ugotovitve KPK kažejo še vedno prisotno nerazumevanje in potencialno nespoštovanje določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so v sporočilu za javnost zapisali na KPK.

Komisija je na podlagi pridobljenih podatkov med drugim ugotovila, da jih štirje od 14 funkcionarjev, ki opravljajo zakonsko dovoljeno dejavnost, o začetku dejavnosti še niso obvestili, so pa pridobili dovoljenje delodajalca. KPK bo omenjene pozvala k pojasnilu, saj je možno, da dejavnosti še niso začeli opravljati in zato KPK še niso obvestili, so pojasnili.

Prav tako se sum kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije po navedbah KPK pojavlja pri šestih funkcionarjih, ki hkrati opravljajo tudi članstvo ali dejavnost v skladu z zakonskimi določbami. Od teh je eden že pristopil k odpravi nezdružljivosti, enemu pa je medtem prenehala funkcija. Za štiri, ki na dan sprejetja ocene integritete nezdružljivosti še niso začeli odpravljati, bo KPK uvedla predhodni preizkus.

Na področju poročanja premoženjskega stanja je medtem KPK pri funkcionarjih DZ ugotovila 19 neizpolnjenih oziroma nepravočasnih prijav. Sedmim zavezancem je poslala ustrezen poziv, od teh dva do sprejetja ocene integritete svojih obveznosti še nista opravila. Pri funkcionarjih vlade pa je KPK zabeležila sedem nepravočasnih prijav, trem zavezancem pa je poslala poziv za prijavo premoženjskega stanja ob nastopu oziroma spremembi funkcije.

Ob tem so na KPK dodali, da bodo v vseh primerih, v katerih bodo uvedli preiskavo, konkretna imena javnosti sporočili šele, ko bodo ti posamezniki prejeli obvestilo o uvedeni preiskavi. »Pri uvedenih prekrškovnih postopkih pa bomo javnost o imenih funkcionarjev lahko obvestili šele po pravnomočnosti prekrška,« so dodali na KPK.

V sporočilu za javnost so ob tem še izpostavili, da se KPK »aktivno zavzema za ustreznejšo ureditev in ozaveščanje o teh dveh institutih zakona o integriteti in preprečevanju korupcije«. Vladi so tako tudi pred začetkom izvedbe ocene integritete podali konkretne pobude za enotno zakonsko ureditev nezdružljivosti funkcij in sankcioniranje kršitev.

Tudi pri poročanju o premoženjskem stanju se KPK zavzema za ustreznejšo, bolj transparentno ureditev. Izsledki ocene integritete namreč kažejo, da je od skupno 122 zavezancev za prijavo premoženjskega stanja oz. njegovih sprememb določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije kršilo 26 zavezancev.