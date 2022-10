Policija je deseterico novinarjev pridržala v Istanbulu, Ankari in nekaj drugih mestih, vključno z Diyarbakirjem na jugovzhodu države, je sporočil turški sindikat novinarjev TGS. Razlogov za pridržanje niso navedli. Sedem izmed prijetih novinarjev sicer dela za prokurdsko tiskovno agencijo Mezopotamya, trije pa za spletni medij JINNEWS.

Pri agenciji Mezopotamya so potrdili aretacije svojih novinarjev, med katerimi je tudi njihov odgovorni urednik Diren Yurtsever, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turški parlament je sicer prav ta mesec potrdil strogo zakonodajo, ki za širjenje lažnih novic predvideva do tri leta zaporne kazni za novinarje in uporabnike družbenih medijev. Ukrep so v državi sprejeli pred splošnimi volitvami, ki bodo junija prihodnje leto.

Tako opozicijske stranke kot novinarski sindikati so novim ukrepom nasprotovali že pred in med razpravo v parlamentu.

Sindikat TGS je današnje preiskave povezal z zakonom. »V času, ko v veljavo stopa zakon o cenzuri, so bili tarča preiskave domovi številnih novinarjev in novinarji so bili med operacijami ob zori pridržani,« je sporočil TGS.

Večina turških časnikov in televizijskih kanalov je sicer med obsežnim zatrtjem po spodletelem državnem udaru leta 2016 padla pod nadzor vladnih predstavnikov in njihovih poslovnih zaveznikov. A družbena omrežja in spletni mediji so se temu v veliki meri izognili.

Turčija je na letošnjem indeksu svobode medijev, ki ga letno objavlja organizacija Novinarji brez meja, med 180 državami zasedla 149. mesto.