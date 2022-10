»Drži, da se se s premierjem dogovorila o sodelovanju,« je na redni tedenski novinarski konferenci potrdil Janković in dodal, da bo dogovor spoštoval.

V prestolnici se bodo poleg Jankovića, ki je na čelu Ljubljane od leta 2006, za župansko mesto potegovali še poslanka Levice Nataša Sukič, vodji svetniških klubov SDS in NSi, Igor Horvat in Mojca Sojar, skupna kandidatka strank SLS in Naša dežela Tina Bregant, sekretar Piratske stranke Jasmin Feratović, kandidatka zelene stranke Vesna Jasminka Dedić, predsednik zunajparlamentarne stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc, kandidat Zelenih Slovenije in Konkretno pa bo Tomaž Ogrin.

»Kandidatur ni tako veliko, tokrat jih je najmanj, vsakega jemljem resno, nobenega se ne bojim,« je komentiral župan.

Glede revije Ljubljana je dejal, da bo novembrska številka izšla po volitvah, kar je ocenil za izjemno odločitev uredniške ekipe. Gradivo za revijo je že pripravljeno. Običajno se revija raznaša med 10. in 15. v mesecu, novembra pa se bo 21., je dejal.

Dotaknil se je tudi županske tekme v drugem največjem mestu, kjer se bo za vodenje občine poleg aktualnega župana Saše Arsenoviča med drugim potegoval tudi nekdanji mariborski župan Franc Kangler. »Jaz mislim, da bo Kangler pripomogel k temu, da bo Arsenovič izvoljen,« je dejal in dodal, da ima Maribor zadnja štiri leta pravo smer razvoja. Janković sicer v Mariboru pričakuje drugi krog.

Janković je komentiral tudi izid prvega kroga predsedniških volitev, ki je zanj pričakovan. »Dobili smo dva kandidata, ki pokrivata vsak svoj pol,« je dejal ljubljanski župan in dodal, da se bitka za predsedniški stolček zdaj šele začenja.

Anže Logar, ki je tudi nekdanji ljubljanski svetnik, je imel po Jankovićevih besedah dobre nastope, eden njegovih največjih izzivov drugim krogom pa bo po županovih besedah oddaljiti se od Janeza Janše. Natašo Pirc Musar je medtem označil za borko za človekove pravice, ki nedvomno spoštuje pravno državo.