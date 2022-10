Z vprašanjem, kako se spominja tistih časov, smo Bora Gostišo zmotili med ogledovanjem njegovih oljk na Hvaru, kjer je kar nekaj let stalno živel, zdaj pa se tja občasno vrača. »Obdobje Belih vran je bilo čas zelo kreativnega dela z vokali. Bili smo entuziasti in smo eno leto vadili le petje, preden smo dodali inštrumente: Đuro Penzeš je igral kitaro, na bobnih je začel Boba Bračko in nadaljeval Mišo Gregorin, po enem letu je na klaviaturah Vaska Repinca, ki je odšel k Mladim levom, zamenjal Ivo Umek.« Gostiša je bil pevec Albatrosov, Mladih levov, Belih vran in skupine Sedem svetlobnih let.

Pri Belih vranah je svoje pevsko obdobje preživela Doca Marolt: »Le še nekaj malega sem kasneje zapela. Nekajkrat s Črnimi vranami, ko je šel inštrumentalni del Belih vran na svoje, samostojno sem posnela tudi pesem Življenje je lepo, ki jo je napisal Domicelj.« Doca Marolt je po pevski karieri nadaljevala kot novinarka in se kasneje ukvarjala z uvozom tekstila, nakita in okrasnih predmetov. V času te dejavnosti je med letoma 1990 in 2010 štiri leta preživela na Baliju.

Ivo Umek se spominja: »Vaje smo imeli v vili na Aleševčevi, kjer so se zbirale oboževalke. Med nami je bil tudi vneti snemalec Đuro Penzeš, ki je posnel kar nekaj kratkih filmčkov. Vsi niso bili glasbene narave. Med njimi je tudi tisti z naslovom Boba gre po vino. Đuro je namreč posnel odhod Bobe Vračka po vino v sosednji vinotoč in njegov, še bolj zanimiv, povratek.«