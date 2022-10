Morda vas je naslov rahlo zmedel, ampak takšni časi so. In s tem nikakor ne mislim na čase, ko uvažamo uvelo zelenjavo iz Južne Amerike, svoj najboljši pridelek pa izvažamo. Ali ko izvažamo najboljše mleko in govedino v Italijo, od tam in drugod pa uvažamo slabšo kakovost. Kot se reče: samo da se nekaj dogaja. V tem primeru predvsem onesnaževanje in zaslužki mešetarjev. Torej, ne, časi so takšni, da se bliža vse bolj hladno vreme.

Jesen se je namreč kljub podaljšanemu indijanskemu poletju že prevesila v čas, ko se začne na jedilnike nesramežljivo vračati kislo zelje in ko dopolnjujemo zaloge ozimnice. V kategorijo kislega zelja (in ozimnice) lahko kot zanimivo popestritev uvrstimo kimči, fermentirano jed iz kitajskega zelja, redkve, čebule, ostre paprike in nekaterih drugih sestavin, ki je na vsem Korejskem polotoku že tisočletja specialiteta številka ena.

Jed je tako popularna, da jo ves svet povezuje s Korejci, podobno kot Italijane s špageti ali Nemce s kislim zeljem, Francoze s sirom in Indijce s karijem. Ko je Koreja med vietnamsko vojno priskočila na pomoč Američanom, je korejski predsednik Park Čung Hi od ameriškega Lyndona Johnsona zahteval, naj imajo korejski vojaki na fronti vselej na voljo dovolj kimčija, saj je »ključnega pomena za dviganje morale vsakega Korejca«, hkrati pa dober vir vitaminov. Tako so jed spoznali še Američani, ki si s kimčijem obložijo tudi sendvič, v najhujših dokumentiranih primerih celo pico. Pa tega slednjega raje ne bomo komentirali.

Ime te osvežilne in aromatične jedi v korejščini dobesedno pomeni »potopljena zelenjava«, saj je prav to, da je jed nenehno potopljena pod gladino slanice, ključno za njeno svežino in kakovost. Korejci, pri katerih je ta jed razširjena še bistveno bolj kot pri nas kislo zelje, imajo doma prav posebne hladilnike, namenjene shranjevanju kimčija. V njih je temperatura nekoliko nižja, namesto polic pa imajo nekakšne globoke predale, ki zadržijo tekočino, ki utegne med fermentacijo kaniti čez rob kozarca.

Pravzaprav gre le za precej dodelano različico kislega zelja, ki je silno priljubljena evropska ozimnica, zato ni razloga, da kimči ne bi teknil tudi našemu človeku. Vredno je poskusiti, saj je pripraviti kimči razmeroma enostavno, poceni sestavine pa so na voljo v vsaki trgovini. Kot vodilo naj vam služi tokratni recept, zagotovo pa si lahko jed prikrojite nekoliko po svoje, morda z dodatkom radiča. Receptov za kimči je namreč skoraj toliko kot Korejcev. In teh je zares veliko!

Korejski kimči na preprost način Sestavine za dobro mero 1,5 kg kitajskega zelja, 0,5 kg redkve ali repe, 60 g grobe morske soli, 4 šalotke, ​1 šop mlade čebule ali por, 1 korenček, 10 strokov česna, 2 žlici naribanega ingverja, 2 žlici mlete ostre paprike 1 lonček slanih filetov inčunov, 1 žlico surovih sezamovih semen. Priprava 1 Temeljito operemo zelje in ga vzdolžno narežemo na četrtine. Zmočimo jih z vodo in tudi med listi dobro nasolimo, zlasti pri debelejših steblih. Naložimo jih v široko posodo in pustimo počivati dve uri, pri tem jih vsake pol ure obrnemo in po želji prelijemo s slanico, ki se nabira v posodi. Po dveh urah zelje temeljito operemo pod tekočo vodo, da izperemo sol, in četrtine položimo na rešetko, da se dobro odcedi. Medtem operemo in olupimo redkev ali repo in jo po dolgem narežemo na tenke rezine, te pa na tenke trakove. Zelenje mlade čebule oziroma por sesekljamo. Korenček naribamo ali narežemo na res tenke paličice. Šalotke olupimo, operemo in narežemo na tenke kolobarje. Česen olupimo in stremo. 2 Vse našteto zmešamo v skledi ter dodamo ingver, čili v prahu, inčune (če jih opustimo, je treba omako obvezno dosoliti) in sezam. Vse skupaj temeljito premešamo s toliko vode, da nastane gosta omaka, po potrebi dosolimo. Z omako (vsak list posebej) nadevamo odcejene zmehčane četrtine zelja in vsako posebej oblikujemo v nekakšen zvitek ter položimo v plastično posodo ali ogromen kozarec za vlaganje, ki smo ga prej temeljito umili in osušili. 3 Kimči lahko jemo sveže pripravljen, lahko pa kozarec zapremo in pustimo na sobni temperaturi stati dva ali tri dni, da zelenjava fermentira oziroma se skisa, šele nato ga shranimo v hladilnik. Fermentirano zelenjavo ponudimo kot prilogo h glavnim jedem, kuhanemu rižu, testeninam, juham, solatam ... Čas priprave: več ur

Rižota z radičem in refoškom Potrebujemo 2,5 dl ​okroglozrnatega riža, 20 dag rdečega radiča, 1 manjšo čebulo, 2 dl refoška ali terana, 0,5 dl ​oljčnega olja, 1 košček masla, 1 kos parmezana, morsko sol, sveže zmlet poper. Priprava Čebulo nasekljamo. Riž speremo. Zavremo 7,5 dl vode. Radič drobno nasekljamo. Pristavimo veliko ponev in v njej na olju na hitro popražimo čebulo. Ko se zmehča, dodamo riž in radič, premešamo in počakamo, da radič ovene. Prilijemo vino in med mešanjem počakamo, da tekočina povre. Nato prilijemo 6 dl kropa, solimo in popramo ter dobro premešamo. Počasi kuhamo tako dolgo, da se riž zmehča na zob in tekočina povre. Jed odstavimo ter vanjo narahlo vmešamo maslo in nekaj naribanega sira. Pokrito pustimo počivati nekaj minut. Postrežemo z dodatnim naribanim sirom.