V našem sistemu dolgotrajne oskrbe je 22 tisoč upravičencev in 103 domovi za starejše, in namesto da bi ta sistem, ki v dobršnem delu deluje dobro, dogajevali s pomočjo na domu, smo dobili zakon, ki radikalno posega v domove za starejše, jih poskuša prekategorizirati, jim daje neobstoječe vire financiranja, demografski sklad kot vir financiranja denimo sploh ne obstaja, določa cene, pod katerimi domovi ne morejo izvajati svojih storitev, zaradi česar se bodo znašli v finančnih težavah, ter vzpostavlja zavod za zdravstveno zavarovanje kot središče sistema, pa čeprav ta niti približno nima ne kadrovskih ne organizacijskih kompetenc, da bi to izvedel,« je danes novinarjem povedal minister za delo Luka Mesec.

Če bo zakon o zamiku uveljavitve na referendumu padel, bomo po njegovih besedah po 1. januarju 2023 čez trenutni sistem dolgotrajne oskrbe »vrgli pregrinjalo, ki bo sistem eno leto uničevalo, vlada pa se bo znašla v položaju, da eno leto ne bo smela posegati v zakon«. »Namesto, da bi sistem dograjevali, bomo eno leto poskušali samo preprečevati propad trenutnega sistema in zagotavljati, da oskrbovanci ne bodo izgubljali pravic ali da njihov dom ne bi propadel zaradi finančnih težav,« je opozoril minister za delo in dodal;.»Za je glas za dolgotrajno oskrbo, za je glas za pomoč na domu, za je glas za to, da poskrbimo na naše starejše«.

Luka Omladič, sekretar na ministrstvu za delo, je zagotovil, da zaradi zamika za eno leto ne bo prikrajšan noben uporabnik. »Vse bo potekalo tako kot do sedaj, pri čemer so pravice do krepitve oskrbe na domu že itak predvidene šele s s 1. julijem 2024,« je pojasnil.

Bešič Loredan: Izboljšati je treba varstvo na domu

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se je z Mescem strinjal in povedal, da zakon, ki ga je pripravila Janševa vlada, sicer »zagotavlja dobre pravice, težava pa je pri njegovi implementaciji«.»Obstoječi sistem, ki deluje, bi morali radikalno obrniti na glavo,« je opozoril. Po njegovi oceni imamo v Sloveniji dolgotrajno oskrbo »zelo dobro urejeno znotraj institucionalnega varstva, precej slabši pa smo pri deinstitucionalnem varstvu«. Na ministrstvu za zdravje zato skupaj z ministrstvom za delo zdaj »intenzivno pripravljajo rešitve«, s katerimi bi sistem dogradili z učinkovitejšim varstvom na domu.

Tanja Petkovič, vodja službe za dolgotrajno oskrbo, sicer pa že 20 let domska zdravnica, je povedala, da smo glede števila mest v institucijah v zgornji petini državi EU, medtem ko ima doma varstvo zgolj 7500 oseb. »Ta številka mora biti višja,« je poudarila in dodala, da so spremembe nujne. Tudi ona je mnenja, da zakon, ki ga je pripravila prejšnja vlada z novimi kategarijami domov »preveč rigorozno posega v ureditev institucionalnega varstva«. »Nihče ne kritizira vsebine zakona, vendar pa njeno izvajanje ni uresničjivo,« je prepričana Petkovičeva.

Dolgotrajno oskrbo bi povezali z osebno asistenco

Mesec je povedal, da pripravljajo zakon, ki bi združil storitve dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. »V zakonu o osebni asistenci je na voljo 180 milijonov evrov, preko sto izvajalcev in 8000 osebnih asistentov, imamo pa le 1700 uporabnikov. Ta sistem je očitno porozen z vprašljivo kakovostjo. Zato zdaj pripravljamo rešitve, s katerimi bi osebno asistenco iz sedanjega kaosa spravili v ustrezni okvir in ga povezali z dolgotrajno oskrbo,« je dejal Mesec.