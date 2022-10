»Končujem profesionalno kariero. Za to sem se odločila, ker po tekmi in padcu v Lenzerheideju nisem več našla pravih občutkov. Psihofizično se nisem več počutila zmožna dosegati vrhunske rezultate in občutiti občutke, ki so mi prinašali veselje na snegu,« je povedala lastnica štirih uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu.

»Če sem poštena do sebe, želim delati stvari 100-odstotno, občutek imam, da v smučanju tega nisem več zmožna narediti, zato sem se odločila, da končam kariero,« je še dejala. Noče trditi, da gre za dokončno slovo, saj je še mlada. Nadaljnjih življenjskih izzivov po koncu kariere profesionalne športnice še ni želela razkriti.

»Želim si vzeti nekaj časa zase, končno me čaka čas, ko ne bom novinarjem odgovarjala o svojih ciljih,« je povedala. Seveda ima smučanje še naprej rada in bo še smučala rekreativno.

Čeprav je bila odločitev najboljše slovenske veleslalomistke po Tini Maze za športno javnost presenetljiva, pa je Hrovatova danes povedala, da je o tem razmišljala že dolgo: »Ne zdi se mi nenadna odločitev, moja družina me pri tem podpira, me razume.«

Pri odločitvi, da konča tekmovalno pot, Hrovatovo podpira tudi matična zveza. Vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdnik je pred tednom dni prejel telefonski klic smučarke.

V svetovnem pokalu 19 uvrstitev med najboljšo deseterico, štirikrat je bila na stopničkah

»Najprej si me malo spravila v šok, potem sem tudi sam zadevo premislil in prespal. Življenje vrhunskega športnika ni lahka stvar, veliko je pritiskov, odrekanja, veliko je tudi zadovoljstva. Taka odločitev je tudi zanjo težka, drugega kot to, da jo razumemo in ji stojimo ob strani, nam ne preostane. Zato sem Meti takoj povedal, da so moja vrata vedno odprta,« je povedal Verdnik, ki pa se s Hrovatovo še ni usedel in pogovoril o tem, za kakšno bodoče sodelovanje bi lahko šlo.

V svetovnem pokalu je Hrovatova zbrala 19 uvrstitev med najboljšo deseterico, štirikrat je bila na stopničkah, dvakrat tretja na domačem kranjskogorskem hribu (2020, 2021) ter dvakrat tretja v Lenzerheideju (2018, 2021).

Zadnji tekmovalni nastop Gorenjke je bil odstop v drugi vožnji veleslaloma za svetovni pokal 6. marca v Lenzerheideju v Švici.

Šlo je za padec, ki je zarezal v kariero tekmovalke, specializirane za slalom in veleslalom. Ob padcu je utrpela poškodbo desnega kolena. Načrti so se ji obrnili na glavo, ko je po začetku treningov na ledenih podlagah znova začutila bolečine. Zaradi vnetja patelarne vezi v kolenu je izpustila uvod v sezono v Söldnu, nato pa se je odločila, da bo postavila tekmovalne smuči v kot.

V svetovnem pokalu je zbrala skupaj 84 startov, debitirala je na veleslalomu v Lienzu 28. decembra 2015.

Po slovesu Hrovatove je v slovenski ekipi zazevala velika vrzel. Andreja Slokar je po operaciji kolenskih križnih vezi že končala sezono, še preden jo je začela. Zaradi poškodbe kolena je odsotna tudi Tina Robnik. Tekmujeta lahko le Ana Bucik in Neja Dvornik.