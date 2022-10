Kot je dejal Grossi, je IAEA od Ukrajine prejela pisno prošnjo za pregled dveh neimenovanih jedrskih lokacij. Obe sta v preteklosti že bili pod nadzorom IAEA, inšpektorji pa so ju redno obiskovali.

»IAEA je pred enim mesecem pregledala eno od teh lokacij in vse naše ugotovitve so bile skladne z ukrajinskimi izjavami o nadzornih ukrepih,« je dejal Grossi in pojasnil, da na omenjeni lokaciji nazadnje niso našli nobenih neprijavljenih jedrskih dejavnosti ali materiala.

Inšpektorji bodo lokaciji obiskali v prihodnjih dneh, je še napovedal Grossi, ne da bi navedel podrobnosti. Povedal je le, da gre za objekta, ki ju je v okviru svojih obtožb Ukrajine, da ta pripravlja t. i. umazano bombo, omenila Rusija, navaja dpa.

Umazana bomba je izraz, s katerim se označuje konvencionalno orožje, ki nosi jedrski material. Običajno je sestavljena iz eksploziva in radioaktivnega materiala, ki je lahko v obliki majhnih kroglic ali prahu. Namen je razširitev jedrskega materiala, zaradi česar je predvsem nevarna za civiliste.