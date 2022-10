Po besedah mestnega policijskega načelnika Michaela Sacka so policisti namreč pri strelcu našli več sto nabojev, ki so bili razvrščeni v več kot deset nabojnikov velike kapacitete, poroča britanski BBC. "Lahko bi bilo veliko huje," je Sack izjavil za ameriško televizijo in dodal, da se je policija na napad odzvala "v nekaj minutah".

Očividci so dejali, da napadalec ni ubil več ljudi zato, ker se mu je med napadom zataknilo orožje. V napadu je bilo sicer ranjenih sedem ljudi, tri dekleta in štirje fantje, vendar njihove poškodbe po navedbah lokalnih medijev niso življenjsko nevarne.

Napadalec naj bi bil 19-letni nekdanji učenec na šoli, brez kriminalne preteklosti. Policija še ugotavlja motiv za napad, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Strelec je v ponedeljek kmalu po 9. uri po lokalnem času oziroma ob 13. uri po srednjeevropskem vstopil v srednjo šolo, ki jo obiskuje okoli 400 učencev. Ker so bila vrata šolskega poslopja zaklenjena, ni jasno, kako je vstopil.

ZDA se sicer že dolgo spopadajo z visoko stopnjo nasilja z orožjem. Podatki tednika Education Week, ki ga navaja BBC, kažejo, da je bilo letos že najmanj 35 streljanj na šolah, v katerih je bil ubit ali ranjen najmanj en človek.