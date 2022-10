Desnica zbrana okoli Logarja, levica razpršena

Anže Logar je prejel več glasov kot stranka SDS pred šestimi meseci. Na drugi strani so kandidati sredine in levice skupno prejeli skoraj pol milijona glasov. Pred drugim krogom predsedniških volitev je prisotna dilema, koliko volilcev lahko kandidat SDS še pridobi in ali bodo volilci leve sredine združili moči okoli kandidature Nataše Pirc Musar.