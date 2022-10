Kako so volili v Ljubljani in okolici

Trinajstega novembra se bosta v drugem krogu pomerila Anže Logar in Nataša Pirc Musar. Volilci se bodo spet odločali med kandidatom, ki je bolj desno usmerjen, in kandidatko, ki je bolj levo usmerjena. Logar je v prvem krogu dobil 33,96 odstotka vseh glasov, Nataša Pirc Musar pa 26,87 odstotka. In kakšne rezultate sta dosegla v ljubljanskih in okoliških volilnih okrajih?