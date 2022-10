Napoli, Club Brugge, Bayern München, Real Madrid in Machester City je peterica nogometnih klubov, ki si je po štirih krogih skupinskega dela lige prvakov že zagotovila mesto v osmini finala. Po petem jih bo bržkone še precej več. Ena zanimivejših je skupina E, v kateri je tudi Salzburg slovenskega nogometnega dragulja Benjamina Šeška. Avstrijski klub se trenutno s šestimi točkami nahaja na ugodnem drugem mestu in bo danes ob 18.45 gostil vodilni Chelsea, ki je pri sedmih. Povsem v igri za napredovanje pa sta tudi zagrebški Dinamo in Milan, ki sta jih do zdaj zbrala štiri.

Potem ko je Dinamo na prvem obračunu skupinskega dela senzacionalno ugnal Chelsea z 1:0 in s tem odnesel trenerja Thomasa Tuchela, je na preostalih treh obračunih zbral zgolj še točko. A bil na vseh v igri za še kaj več, zato Zagrebčani pred tekmo z Milanom upravičeno upajo na presenečenje, s katerim bi se še konkretneje vmešali v igro za napredovanje. Še posebej, če bi Chelsea na zgodnejšem obračunu ugnal Salzburg, na kar računajo tako pri Dinamu kot Milanu. Moštvo trenerja Anteja Čačića je med vikendom v prvenstvu izvleklo remi proti večnemu tekmecu Hajduku, ko so na Poljudu izgubljali z 0:1, a nato po uspešno izvedeni enajstmetrovki Bruna Petkovića v drugem polčasu prišli do točke. »Čaka nas velika tekma. Smo v situaciji, ko se v naši skupini tudi po štirih krogih ne ve, kdo bo dočakal spomlad v Evropi. Milan je glede na ime in igre favorit. A že po žrebu skupin sem dejal, da bo Dinamo proti vsakemu nasprotniku iskal svoje priložnosti in tako bo tudi tokrat. To smo že pokazali proti Chelseaju doma in želimo tudi zdaj. Milan je v situaciji, ko ga bo zadovoljila le zmaga, a zagotavljam vam, da mu ne bo lahko, saj Dinamu na Maksimiru težko pušča točke,« je povedal Ante Čačić.

Italijanski prvak Milan želi po porazih proti Chelseaju iz Zagreba odnesti vse tri točke, saj bi s tem na zadnji tekmi proti Salzburgu na San Siru v vsakem primeru sam odločal o svoji usodi. Na zadnji tekmi je brez težav ugnal Monzo s 4:1, a se je poškodoval strelec prvih dveh golov Brahim Diaz. Španec je tako novo ima na dolgem seznamu igralcev z zdravstveni težavami pri črno-rdečih. »Dinamo igra drugače kot Monza, saj ne tvega tako veliko, bolje pokriva prostor v obrambi in napada z manjšim številom igralcev. A ko gredo v napad, so Zagrebčani zelo nevarni. Na Maksimiru v letošnji sezoni še niso izgubili, zato nas čaka izredno težka naloga,« ocenjuje trener Milana Stefano Pioli.

Svoje načrte imata tudi Chelsea in Salzburg. Londončani bi si z zmago zagotovili prvo mesto v skupini, Salzburžani bi v primeru treh točk naredili nov pomemben korak proti osmini finala, kjer so lani že igrali. Avstrijsko moštvo bo še dodatno motivirano zaradi smrti prvega moža Red Bulla Dietricha Mateschitza. Na njegovo željo pred smrtjo sicer ne bo ne minuta molke ne črnih trakov okoli rok igralcev.