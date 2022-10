Potem ko je Olimpija v nedeljo le remizirala z Gorico, sta njena prva zasledovalca zapravila priložnost, da bi zmanjšala zaostanek za vodilno ekipo lige. Celje je s predstavo razočaralo proti Bravu in zasluženo izgubilo v Šiški ter zaostanek povečalo na devet točk. Koper je v Radomljah dvakrat vodil, a gostitelji so izid izenačili in zaostanek Primorcev pred nedeljskim gostovanjem v Stožicah je ostal osem točk.

Koper je zapravil vodstvo z 1:0 in 2:1

Ko je Koper v Radomljah povedel že v sedmi minuti z izjemno lepim golom Benedičiča (četrti zadetek na peti tekmi), je kazalo na gladko zmago gostov, saj so imeli v prvem delu tekme popolno premoč. Radomlje so prišle do izenačenja iz prve prave akcije na tekmi, ko je prodor Soklerja s prekrškom zaustavil vratar Golubović, Ouro pa je bil zanesljivi realizator kazenskega strela. Po izenačenju je bila tekma enakovredna, Koper pa je prišel do novega vodstva v 55. minuti, ko je Kotnik z glavo dosegel osmi gol v sezoni. A veselje gostov je trajalo le tri minute, saj je po nespretni potezi Mittendorfer dosegel avtogol. Koper je iskal zmagoviti zadetek, kateremu je bil najbližje Kotnik v 95. minuti, a se je izkazal vratar Velić.

Živčni Celjani brez možnosti v Šiški

Tekmo Bravo – Celje so odigrali v dveh delih. Potem ko je bila v soboto zaradi močnega dežja in vode na igrišču prekinjena po prvem polčasu, sta ekipi včeraj igrali še drugi polčas. Ljubljančani so v soboto prvi polčas v nalivu in vaterpolskih razmerah dobili z 1:0, potem ko je po veliki napaki celjskega vratarja Raduha žogo v gol porinil Flakus Bosilj. Včeraj so prednost podvojili na začetku drugega polčasa, ko je s strelom s 14 metrov zadel branilec Križan, ki je v kazenskem prostoru gostov izkoristil vse izkušnje še iz časov, ko je bil napadalec. Celjani so bili brez ideje, kako prebiti strnjeno obrambo Brava, ki je z disciplinirano igro, v kateri je bilo tudi veliko presinga in dihanja za ovratnik tekmecu, izpolnjeval vse taktični zamisli trenerja Dejan Grabića. Predvsem so preprečili podaje proti najnevarnejšemu napadalcu Celja Ikwuemesiju. Obenem so bili gostitelji nevarni v protinapadih, kjer pa niso bili tako natančni pri zaključnih strelih kot ob zmagi proti Olimpiji s 6:1. Grabić že na drugi tekmi zapored ni opravil nobene menjave, Bravo pa je na lestvici prehitel Maribor, ki je padel na sedmo mesto. Celjani so razočarali, saj je obramba, v kateri je manjkala avtoriteta vratarja Rozmana (trener Roman Pilapčuk trdi, da je menjal vratarja, ker so vsi trije enakovredne kakovosti), ob obeh golih posredovala premalo odločno. V njihovi igri na silo je bilo veliko preveč nervoze, zato so zasluženo doživeli tretji poraz v sezoni.

Bravo – Celje 2:0 (1:0) Strelca: 1:0 Flakus Bosilj (10), 2:0 Križan (50). Stadion Žak, gledalcev 200, sodniki: Antić (Koper), rumeni kartoni: Milić, Kramarič; Popović, Morozov, Gbamble. Bravo: Lubej Fink, Križan, Jakšić, Milić, Kavčič, Trdin, Nsana, Kramarič, Kurtović, Štor, Flakus Bosilj, trener: Grabić. Celje: Raduha, Morozov, Zec, Vuklišević, Šporn, Vrbanec, Zabukovnik (od 63. Janjičić), Popović, Gbamble, Bizjak (od 69. Matić), Ikwuemesi, trener: Pilipčuk. Igralec tekme: Mitja Križan (Bravo). Streli v okvir gola: 5:4, streli mimo gola: 5:6, blokirani streli: 2:0, prosti streli: 14:16, koti: 2:9, prepovedani položaji: 1:1, obrambe vratarjev: 4:3, prekrški: 15:13, število vseh napadov: 100:145, število nevarnih napadov: 36:6, posest žoge (v odstotkih): 37:62.