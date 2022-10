Dijaki na srednji umetniški šoli so se morali zabarikadirati v učilnice in se skriti, dokler jih policisti niso obvestili, da je nevarnost minila. Nekateri so skakali skozi okna in bežali na varno.

Ena od dijakinj je po streljanju povedala, da se je znašla iz oči v oči z morilcem, a se mu je pištola na srečo v tistem trenutku zataknila in je lahko pobegnila.

Med ranjenimi je nekaj oseb utrpelo strelne rane, drugi so se poškodovali med begom iz poslopja srednje šole, ki jo sicer obiskuje okrog 400 dijakov. Motiv za strelski napad za zdaj ni znan.