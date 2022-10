Zaznamovali 150 let kočevske gimnazije

Šolstvo v Kočevju ima dolgo tradicijo. Letos v kraju praznujejo 150-letnico delovanja gimnazije in 140-letnico delovanja srednje šole na Kočevskem. Pretekli četrtek sta v Šeškovem domu potekala slavnostna akademija in odprtje razstave z naslovom 150 let srednješolskega izobraževanja na Kočevskem.