Kontrabasist Arild Andersen ter bobnar Ra-Kalam Bob Moses sta glasbenika, ki sta pri Samu Šalamonu, domačem kitaristu in skladatelju, od nekdaj zbujala spoštovanje, z njima je v preteklosti tudi že sodeloval, zdaj pa se mu uresničile sanje, kot pravi sam, da z njima tudi projektno sodeluje. Trije prekaljeni glasbeniki so tako sestavili trio, posneli ploščo Pure and Simple ter se podali na evropsko turnejo, ki so jo začeli v Sloveniji. Po četrtkovem koncertu v okviru 16. abonmaja Jazz Ravne bodo nocoj nastopili še v Klubu CD.

Samo Šalamon je napisal več kot tristo skladb, posnel 35 samostojnih albumov za priznane tuje in slovenske založbe, kot so Clean Feed Records, NotTwo Records, Fresh Sound New Talent, Steeplechase Records, Splasc(h) Records, ugledna angleška založba Penguin Books pa je njegovo ploščo Ornethology uvrstila med 1001 najboljšo ploščo v zgodovini jazzovske glasbe. Arild Andersen je bil že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja član kvarteta Jana Garbareka, pozneje številnih drugih zasedb, zadnja leta pa niza izjemne solo albume za založbo ECM, za katero je posnel že več kot 30 albumov. Bobnar Bob Moses se je ravno tako na koncertnih odrih pojavil že v šestdesetih, igral je v bendih Rolanda Kirka in z Garyjem Burtonom, Davom Liebmanom, Larryjem Coryellom ter bil eden izmed inovatorjev jazz fusion glasbe. Leta 1975 posnel enega najpomembnejših kitarskih jazzovskih albumov Bright Size Life s Patom Methenyjem in Jacom Pastoriusom.

Pure and Simple, prvo ploščo novega tria, označujejo za glasbeno dogodivščino, ki je »daleč stran od ustaljenega toka in zelo blizu glasbenih galaksij, ki jih še nihče ni slišal. Zvok včasih postane lahkoten in zračen, potem spet težek in distorziran, vendar se glasbeniki vedno držijo blizu ter vsako noto gradijo na noti svojih kolegov – osebno, jasno in v vseh glasbenih barvah, ki jih lahko izvabijo iz svojih inštrumentov.«