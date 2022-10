Katja Zakrajšek, prejemnica Sovretove nagrade: In kaj bi bilo bolj človeškega? Takšni smo

Tri jeziki: francoščina, angleščina, portugalščina. Proza, poezija. Prevodi: od brazilskega klasika Machada de Assisa do sodobne pisateljice Adriane Lisboa, od v francoščini pišočih Fistona Mwanze Mujile, Marie NDiaye, Nathache Appanah, Ken Bugul do anglofonov Monique Truong, Akwaeke_ja Emezi_ja in Kenijca Ngũgĩja wa Thiong'a, dolga vrsta izvrstnih del, vse do temnopolte Britanke Bernardine Evaristo, Bookerjeve nagrajenke, in njenega romana Dekle, ženska druga_i, katerega prevod ji je prinesel Sovretovo nagrado – prevajalka Katja Zakrajšek sistematično zahaja v tiste predele književnosti, afriške, migrantske, ženske, ki jih prevladujoči tok pušča ob robovih. In to počne s skrbnostjo, znanjem in strastjo.