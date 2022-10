»Ko obnavljamo Ukrajino, to počnimo s ciljem, da bo Ukrajina postala članica EU«, je dejal Olaf Scholz in pojasnil, da je treba prometno-logistični in prometni sektor in infrastrukturo razviti tako, da bo država brez težav povezana z EU. »Kdor danes vlaga v obnovo Ukrajine, vlaga v prihodnjo članico EU, ki bo del naše pravne skupnosti in našega notranjega trga,« je dodal. Pri tem je izpostavil, da je v Ukrajini dejavnih več kot 2000 nemških podjetij, številna pa se želijo čim prej vrniti.

Ukrajinsko vlado je pozval, naj še izboljša pogoje za naložbe v državi in med drugim omenil okrepitev vladavine prava, večjo preglednost in še odločnejši boj proti korupciji. V torek se bo v Berlinu začela tudi konferenca o povojni obnovi Ukrajine, kjer naj bi zbrane preko video povezave nagovoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski kritiziral nevtralnost Izraela v ruski invaziji na Ukrajino

Zelenski je sicer danes kritiziral nevtralnost Izraela po ruski invaziji na Ukrajino in dejal, da je odločitev izraelskih oblasti spodbudila vojaško partnerstvo med Moskvo in Teheranom. Prav tako je Iran obtožil, da je pristal na dobavo brezpilotnih letal Rusiji v zameno za njihovo pomoč iranskemu jedrskemu programu.

»Do njihovega zavezništva preprosto ne bi prišlo, če bi vaši politiki takrat sprejeli odločitev, za katero smo prosili,« je Zelenski dejal na virtualni konferenci, ki jo je organiziral izraelski časnik Haaretz. Po njegovem mnenju je zbliževanje med Moskvo in Teheranom omogočila odločitev izraelskih oblasti leta 2014, da po ruski priključitvi Krima ne bodo »motili Kremlja« in s tem ohranili dobre diplomatske odnose med državama, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Opozoril je, da Ukrajina še vedno nima sodobnega in učinkovitega sistema zračne in protiraketne obrambe. »Zato Rusija upa, da bo s terorjem v zraku nadomestila svoje izgube na tleh. V osmih mesecih vojne pa je proti nam uporabila že skoraj 4500 raket,« je dejal in ponovil zahtevo po izraelski protiraketni tehnologiji Iron Dome, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pri tem je Zelenski poudaril, da je Rusija po izčrpanju lastnih zalog raket začela iskati orožje v drugih državah in Teheran obtožil, da je pristal na dobavo brezpilotnih letal Rusiji v zameno za njihovo pomoč iranskemu jedrskemu programu.»Verjetno je prav to bistvo njunega zavezništva,« je dodal. Hkrati je ukrajinski predsednik dejal, da je Rusija po več vojaških neuspehih od začetka septembra naročila približno 2000 iranskih brezpilotnih letal, vendar pri tem ni navedel, ali gre za pretekle ali nove nakupe.

Moskva in Teheran sicer zanikata kakršne koli orožarske posle, čeprav obstajajo dokazi, da je več sto brezpilotnih letal, ki jih je Rusija nedavno poslala nad Ukrajino, iranskega izvora ali izdelave. Prav tako naj bi Iran usposabljal ruske sile za uporabo njihovih brezpilotnih letal, meni Zelenski.

Zahod zavrača trditve Rusije o ukrajinski umazani bombi

Združene države Amerike, Velika Britanija in Francija so v nedeljo soglasno zavrnile ruske trditve, da se Ukrajina pripravlja na uporabo umazane bombe. Moskvo so posvarili pred kakršnokoli pretvezo za stopnjevanje konflikta.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je v telefonskih pogovorih s kolegi iz Velike Britanije, Francije in Turčije, držav članic Nata, v nedeljo govoril o razmerah v Ukrajini in izrazil skrb pred »možno provokacijo Ukrajine z uporabo tako imenovane. umazane bombe«. Pred tem se je v petek in nedeljo po telefonu pogovarjal z ameriškim obrambnim ministrom Lloydom Austinom.

»Naše države so dale jasno vedeti, da vsi zavračamo očitno lažne obtožbe Rusije, da Ukrajina pripravlja uporabo umazane bombe na svojem ozemlju,« je ameriško zunanje ministrstvo zapisalo v skupni izjavi z britansko in francosko vlado. Izpostavili so, da bo »svet spregledal vsak poskus uporabe te obtožbe kot pretveze za stopnjevanje" ter vnaprej zavrnili "vsakršno pretvezo za eskalacijo s strani Rusije«.

Po nedeljskem pogovoru Šojguja in Austina, do katerega je prišlo na pobudo Moskve, so iz Pentagona sporočili, da je Austin zavrnil kakršno koli pretvezo za rusko stopnjevanje, znova pa potrdil vrednost nadaljnje komunikacije »med nezakonito in neupravičeno vojno Rusije proti Ukrajini«.

Umazana bomba je izraz, s katerim se označuje konvencionalno orožje, ki nosi jedrski material. Običajno je sestavljena iz eksploziva in radioaktivnega materiala, ki je lahko v obliki majhnih kroglic ali prahu. Namen je čim širša razširitev jedrskega materiala, zaradi česar je nevarna za civiliste. Cilj je z radioaktivnimi delci onesnažiti zgradbe in okolico ter prebivalce izpostaviti sevanju.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je v nedeljo že ostro zavrnil trditve Moskve. »Če Rusija očita Ukrajini, da naj bi nekaj pripravljala, to pomeni le eno: da je to že sama pripravila,« je dejal v večernem video nagovoru. Mednarodno skupnost je pozval k odločnemu odzivu ob morebitni ruski zaostritvi vojne.