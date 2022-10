»Trudili smo se sestaviti vlado, ki bo preživela to in morda naslednjo zimo, in to je to. Potem bo prišlo do temeljitih sprememb od vrha vlade naprej,« je po poročanju srbskega portala N1 v nedeljo dejal Aleksandar Vučić. Poudaril je, da Srbija sedi na srbskem stolu in misli na vse državljane Srbije. Kot prednostne naloge nove vlade pa je izpostavil mir, stabilnost, izzive glede kosovskega vprašanja in to, da se iz vrtinca geopolitičnih delitev izvijejo s čim manj posledicami.

V novi vladi med drugim ne bo več dosedanje podpredsednice vlade in ministrice za rudarstvo in energetiko Zorane Mihajlović, notranjega ministra Aleksandra Vulina, obrambnega ministra Nebojše Stefanovića in zunanjega ministra Nikole Selakovića Zamenjava proevropsko usmerjene ministrice Zorane Mihajlović, na položaj katere prihaja Dubravka Negre, je bila po pisanju srbskih medijev pričakovana, predvsem zaradi njenih stališč do vojne v Ukrajini. Mihajlovićeva je namreč javno opozarjala, da se bo Srbija morala opredeliti do zločinov v Ukrajini in se izjasniti, ali podpira rusko invazijo ali ne. Vučić je dejal, da se bo o njenih medijskih nastopih pogovoril v strankarskih organih.

Vučić bo imel »en glavobol manj«

Svojo zamenjavo je danes komentirala tudi Mihajlovićeva. »Nisem privolila v to, da bi bila figura, to je morda razlog, da smo danes tu,« je sporočila na tiskovni konferenci. Potrdila je, da se je v nedeljo štiri oči pogovarjala z Vučićem, in ocenila, da mu »ne bo lahko, a bo imel en glavobol manj, ker ne bo imel tega enega drugačnega tona iz vlade"«.

Napovedala je, da bo ostala v politiki. »Želim delati za svojo državo in narod. Nikoli ne bom šla iz tega. Menim, da je mesto Srbije v Evropi in v EU, in vedno se bom borila, da bo Srbija v teh globalnih delitvah na zahodu, ne pa na vzhodu,« je poudarila. »Nisem prepričana, koliko je nova vlada proevropska, je pa prosrbska,« je dodala in izpostavila, da predsednik zelo dobro ve, kam Srbija mora iti in kakšne odločitve mora sprejeti.

Prorusko usmerjeni Aleksandar Vulin bo po navedbah srbskih medijev postal vodja varnostno-obveščevalne agencije BIA, resor ministrstva za notranje zadeve pa bo prevzel dosedanji šef te agencije in Vučićev tesni sodelavec Bratislav Gašić. Šef srbske diplomacije bo znova postal predsednik Socialistične partije Srbije (SPS) in nekdanji tiskovni predstavnik nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića Ivica Dačić. Selaković bo prevzel ministrstvo za delo, obrambni minister pa bo postal nekdanji novosadski župan Miloš Vučević, ki je poleg Brnabićeve veljal za najresnejšega kandidata za novega srbskega premierja.

Siniša Mali ostaja finančni minister. Ministrstvo za človekove pravice in pravice manjšin pa bo vodil predsednik Demokratske zveze Hrvatov v Vojvodini (DSHV) Tomislav Ćigmanov, ki je napovedal, da se bo na novem položaju zavzemal za družbeno pravičnosti in dobrobit Hrvatov. Prestali dve ministrski imeni od 25, kolikor jih je v vladi, bosta znani do torka.

»Nova vlada ne bo ne vzhodna ne zahodna«

Politolog Boban Stojanović je za srbsko tiskovno agencijo Beta sicer ocenil, da se Vučić Mihajlovićevi, ki je bila v vseh vladah SNS od leta 2012, ne bo popolnoma odpovedal. Dejal je, da bo najverjetneje zasedla kakšen pomemben položaj v gospodarstvu, in ocenil, da prihodnja vlada ne bo »ne vzhodna ne zahodna«. Enako je v nedeljo zvečer poudarila predsednica vlade Ana Brnabić. Dejala je, da gre za »prosrbsko vlado, ki se bo ukvarjala s Srbijo in branila njene nacionalne interese«.

»V vladi imamo močna imena, zelo strokovne ljudi. To je prosrbska vlada. Ne obstaja ne levo ne desno, ne vzhod ne zahod, to je vlada, ki se ukvarja in brani naše nacionalne interese,« je izjavila na televiziji Pink. Ob tem je zavrnila kritike, da ne gre za proevropsko vlado in da nova vlada predstavlja odstopanje od evropskih integracij in približevanje Rusiji.

Lista Skupaj zmoremo vse Vučićeve SNS je na parlamentarnih volitvah 3. aprila osvojila 42,92 odstotka glasov, kar ji je zagotovilo 119 od 250 sedežev v parlamentu.