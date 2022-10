Toda inflacija je dejstvo in je širši fenomen, pogojen z agregatnim povpraševanjem. Nekatera podjetja imajo danes celo za petino višjo proizvodnjo kot v predkoronskem letu 2019, in to v absolutnem smislu, ne samo vrednostno. Če ne bomo radikalno spremenili našega pogleda na svet, začeli razmišljati in se obnašati trajnostno ter vse to potrošništvo začeli usmerjati v pridelavo in porabo sezonske in lokalno pridelane hrane, v kupovanje oblačil takrat, ko jih potrebujemo, bomo imeli dolgoročno še večje izzive. Inflacijo lahko ta trenutek obrzdamo samo tako, da znižamo skupno povpraševanje. To se bo spremenilo, ko bodo cene tako visoke, da si nekaterih dobrin ne bomo mogli več privoščiti, ali pa bomo spremenili naše navade in bomo po njih bolj ciljno povpraševali.