24-letna Kranjskogorčanka Meta Hrovat je na Instagramu sporočila presenetljivo novico, da zaključuje svojo profesionalno smučarsko kariero. Ta tekmovalka je bila v zadnjih letih najboljša slovenska veleslalomistka in je šest let nastopala na tekmah svetovnega pokala. Nastopila je na 84 tekmah in se je štirikrat uvrstila na oder za zmagovalke. Skozi kariero so jo spremljale številne poškodbe. Zaradi hudega padca v Lenzerhaideju je tudi predčasno zaključila lanskoletno sezono, a je bila letos pripravljena, da se vrne med najboljše.

Na žalost so se bolečine v kolenu vrnile in morala je izpustiti uvodno tekmo v Söldnu, danes pa je na Instagramu presenetila s presenetljivo novico, da med vratci ne bo več tekmovala profesionalno. »Zase trdim, da v življenju stvari vedno počnem na polno, z vsem, kar premorem, za doseganje ciljev sem pripravljena vložiti vse, šele takrat se v sebi počutim mirno in zadovoljno. Smučanje je zame večino mojega življenja predstavljalo prav to, športu sem se posvetila v celoti, z vsem srcem. Prišla sem do točke v mojem življenju, ko športu nisem več pripravljena posvetiti sebe v tolikšni meri, da bi lahko dosegala rezultate, ki bi si jih želela; kar pa je meni osebno še nekoliko težje sprejeti, pa je, da sem izgubila tisto iskrico v očeh in željo, ki me je gnala po začrtani poti celotno kariero. Odločitev, ki sem jo sprejela, je bila zagotovo ena težjih v mojem življenju, neizmerno vesela sem, da to odločitev sprejemam dokaj zdrava (koleno mi še vedno dela nekaj preglavic, a vse se bo uredilo),« je zapisala Hrovatova, ki bo več razlogov za svojo odločitev sporočila jutri, ko bo imela novinarsko konferenco.