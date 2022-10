Današnji vrh parlamentarnih strank je sklical premier, nanj so bili vabljeni predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin. Vsi predsedniki parlamentarnih strank so v izjavi po srečanju navedli, da je za nekatere spremembe možno doseči soglasje.

Kot je izpostavil Golob, so razmere idealne tudi zaradi tega, ker je v parlamentu sorazmerno malo strank in je »zato mogoče usklajevanje lažje, vsekakor pa bolj predvidljivo«. Na današnjem srečanju se je po njegovih besedah pokazalo, da je ta proces smiselno začeti in da bo zagotovo dal tudi rezultate.

Na današnjem srečanju so se dogovorili, da bodo spremembe poskušali uvesti v več fazah, v prvi fazi bodo pripravili tiste spremembe ustave, za katere ocenjujejo, da bo soglasje lažje in sorazmerno hitro doseči, je dejal Golob. Kot je pojasnil, gre za spremembe glede razbremenitve ustavnega sodišča, glede imenovanja sodnikov mimo parlamenta, objave tudi občinskih dokumentov v uradnih listih in morda tudi o krajšem postopku imenovanja predsednika vlade in ministrske ekipe. Ta sklop sprememb bi lahko po njegovih besedah sprejeli v šestih mesecih.

Premier verjame, da če bodo uspešni pri teh vprašanjih, se bo razvila dinamika medsebojnega usklajevanja, ki jo bodo lahko pozneje uporabili tudi pri težjih vprašanjih, pri katerih so danes še precej daleč od soglasja.

Kot je napovedal Golob, bodo pri volilni zakonodaji najprej organizirali široko javno obravnavo in se nato lotili dejanskega usklajevanja. V letu ali letu in pol bi morali vedeti, ali je sprememba volilne zakonodaje v tem mandatu možna, meni premier.

Na mizi je bil tudi predlog o ukinitvi državnega sveta in ustanovitvi pokrajin, ki pa ju ocenjujejo kot težje vprašanje.