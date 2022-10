Sarajevska policija preiskuje nasilno smrt 74-letnice, med pridržanimi pa je tudi njena mladoletna vnukinja. Ta naj bi v soboto zvečer v babičini hiši pila alkohol s prijateljem in prijateljico, zadeve pa naj bi se začele zaostrovati prav zaradi slednje. Babici namreč ni bilo všeč, da je vnukinja v hišo privedla prijateljico, s katero se po odredbi sodišča ne bi smela družiti.

»Začel se je prepir, ki mu je sledil zločin. Ena je gospo držala za nogi, medtem ko jo je druga davila,« poroča lokalni Dnevni avaz. Dekleti, stari 14 in 15 let, sta kraj nato počistili in vse namestili tako, da je bilo videti, kot bi ženska umrla naravne smrti. A je obdukcija pokazala drugače.

Po pisanju lokalnih medijev je bil na kraju dogodka tudi šestnajstletnik, ki pa naj ne bi sodeloval pri umoru samem, temveč »le« pri njegovem prikrivanju.