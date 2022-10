Golob: Vlada v četrtek o redni uskladitvi pokojnin in dvigu minimalne plače

Vlada po besedah premierja Roberta Goloba v dialogu s socialnimi partnerji in tudi opozicijo za prihodnje leto načrtuje temeljito prevetritev davčne politike. Pri tem pa bosta vlada in koalicija vedno imeli v mislih večino davkoplačevalcev, ne tistih z najvišjimi dohodki in premoženjem, je dejal v odgovoru na poslansko vprašanje v DZ. Napovedal je tudi 4,5-odstotno redno uskladitev pokojnin in 4,5-odstotni dvig minimalne plače.