Iz Credit Suisse so danes sporočili, da so poravnavo sklenili, da bi »rešili zadevo v zvezi s preiskavo preteklih čezmejnih storitev zasebnega bančništva«. V skladu s poravnavo bo banka plačala 123 milijonov evrov globe ter francoski državi plačala dodatnih 115 milijonov evrov odškodnine in obresti.

Francoski tožilci so leta 2016 začeli preiskavo in ugotovili, da je imelo 5000 francoskih državljanov neprijavljene račune pri banki Credit Suisse, na katerih je bilo po navedbah sodišča skritih dve milijardi evrov. Sodnik, ki je vodil postopek poravnave, je dejal, da so bančniki Credit Suisse stranke iskali v prestižnih francoskih restavracijah in hotelih ter se izogibali pisarnam te banke v Franciji.

Tožilec Francois-Xavier Dulin je pojasnil, da je poravnava upoštevala sistematičnost, dolgotrajnost in oblikovanje orodij za prikrivanje iskanja francoskih strank med letoma 2005 in 2012. Dodal je, da je Credit Suisse ustanovila poslovne subjekte v tujini in z njimi strankam pomagala, da so se izognili prijavi določenega premoženja francoskim organom.

Tožilstvo je dodalo, da so bili v poravnavi upoštevani tudi popravljalni ukrepi, ki jih je sprejela banka. »Banka je zadovoljna z rešitvijo te zadeve, ki pomeni še en pomemben korak pri proaktivnem reševanju sodnih sporov in zapuščinskih vprašanj,« so v sporočilu za javnost zapisali pri Credit Suisse.

Gre za drugo poravnavo banke v tem mesecu. Credit Suisse je sredi oktobra v ZDA dosegla poravnavo v sporu zaradi prodaje obveznic, pokritih z drugorazrednimi hipotekarnimi posojili, ki so bile v središču finančnega zloma leta 2008. S tega naslova je pristala v poplačilo odškodnine v višini 495 milijonov dolarjev.