Skupno je v zadnjih treh dneh umrlo sedem bolnikov s koronavirusno okužbo, tudi v soboto sta namreč umrla dva bolnika, v petek pa trije.

V bolnišnicah se število bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, v zadnjih dneh ni bistveno spremenilo. Potem ko je bilo sredi prejšnjega tedna hospitaliziranih 300 bolnikov s potrjeno okužbo, v četrtek in petek pa jih je bolnišnično zdravljenje potrebovalo 274, se je v soboto njihovo število spet nekoliko povečalo. V bolnišnicah so jih v soboto zdravili 280, v nedeljo pa enega manj.

Zaradi covida-19 so v bolnišnicah na navadnih oddelkih v soboto zdravili 76 bolnikov, tako v petek kot v nedeljo pa štiri več. Na intenzivnih oddelkih je bilo v petek zaradi covida-19 15 bolnikov, v soboto in nedeljo pa en manj.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 1385, kar je 20 manj kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je 1067 oziroma 24 manj kot dan prej.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi 22.666 aktivnih primerov okužb, kar je 318 manj kot dan prej.