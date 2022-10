Mbappeja so mediji po minuli sezoni povezovali s selitvijo k Real Madridu, vendar je Francoz maja zavrnil španski klub in podaljšal s PSG. Pri Le Parisienu so zdaj zapisali, da je bila glavni razlog sanjska ponudba PSG, ki je ni bilo moč zavrniti.

Triindvajsetletni francoski reprezentant je pristal na podaljšanje sodelovanja s francoskim prvakom, po katerem bo zaslužil 72 milijonov evrov na leto. Pri Le Parisienu izpostavljajo, da bo Mbappe prejel tudi bonus za podaljšanje v višini 180 milijonov evrov.

Francoski mediji poročajo, da bo tako do junija 2025 zaslužil najmanj 630 milijonov evrov, če bo z vsemi bonusi ostal v vrstah PSG. Mbappejevo zadnje leto pogodbe naj bi bilo neobvezno.

Govorice, da naj bi Francoz že januarja izsilil svoj odhod, pa, kot kaže, nimajo osnove. »Nikoli nisem prosil za svoj odhod januarja,« je ob tem dejal svetovni prvak z galskimi petelini iz leta 2018.

Z novo pogodbo je Mbappe dobil tudi pravico do vmešavanja v športno politiko kluba. Do zdaj je za svetnike odigral 232 tekem in dosegel 185 golov ter 90 podaj.