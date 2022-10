Philips se že nekaj časa sooča z odpoklici okvarjenih dihalnih naprav, zaradi katerih so uporabniki s spalno apnejo med spanjem izpostavljeni nevarnosti vdihavanja strupene pene. Philips je zaradi okvarjenih respiratorjev že dal na stran 900 milijonov evrov, pred dvema tednoma pa je ob objavi četrtletnih poslovnih rezultatov napovedal rezervacijo dodatnih sredstev v višini 1,3 milijarde evrov.

Philipsov izvršni direktor Roy Jakobs je dejal, da je njegova prednostna naloga ponovno pridobiti zaupanje bolnikov, potrošnikov in strank, pa tudi delničarjev in drugih deležnikov. Kot je pojasnil, bo Philips podvojil skrb za varnost bolnikov in upravljanje kakovosti, izboljšal delovanje dobavne verige, da bo lahko bolje izpolnjeval naročila, ter izvedel prestrukturiranje dejavnosti za izboljšanje produktivnosti.

»To vključuje težko, a nujno odločitev, da takoj zmanjšamo število zaposlenih za približno 4000 delovnih mest po vsem svetu,« je dejal Jakobs.

Philips trenutno zaposluje skoraj 80.000 ljudi v 100 državah.

»Ti začetni ukrepi so potrebni, da se podjetje začne spreminjati, da bi izkoristili Philipsov potencial za dobičkonosno rast in ustvarili vrednost za vse naše deležnike,« je poudaril Jakobs.

Philips je v tretjem četrtletju lanskega leta ustvaril tri milijarde evrov čistega dobička. V tretjem letošnjem četrtletju so prihodki podjetja znašali 4,3 milijarde evrov oz. pet odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, kar je posledica težav v dobavni verigi.