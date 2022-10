»O požaru so me obvestili ob 6. uri, besen sem, ne žalosten, besen, ker se niti slučajno ni mogel vžgati sam od sebe, se pravi, da je lahko bil le nameren požig. Stolp je bil zavarovan, in že smo sprožili postopek, podjetje, ki ga je zgradilo leta 2009, bo naredilo novega,« je za STA povedal Mihalič. Spomnil je, da je bil prvi stolp zgrajen leta 1998 leta, vendar iz navadnega lesa, zato so ga morali zaradi trohnobe leta 2009 zamenjati z impregniranim lesom.

Stolp, ki je bil v celoti iz lesene iz konstrukcije, je zagorel malo pred peto uro in kljub intervenciji gasilcev zgorel v celoti. Stoji na najvišjem hribu v Prekmurju na 418 metrih nadmorske višine, domačini ga imenujejo tudi prekmurski Triglav, nekoč pa so mu rekli tudi Kugla. Je del pomurske turistične poti, na vrhu sta bila tudi zvon želja in štampiljka za pohodnike.

Stolp, ki je tik ob meji z Avstrijo in v bližini kraja Sotina, je priljubljena turistična točka, z njega je zelo lep razgled na avstrijsko, madžarsko in hrvaško stran, ob njem je tudi meteorološka vremenska postaja, s katere poročajo vremenske podatke za Krajinski park Goričko.