V torek bo pretežno oblačno, dopoldne se bodo padavine razširile na večji del Slovenije, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo severni veter. Dež bo popoldne oslabel in do večera povsod ponehal, najpozneje v južni Sloveniji. Od severa se bo postopno jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dneve od 15 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo povečini sončno, po nižinah bo zjutraj megla. Še naprej bo razmeroma toplo.

Vremenska slika: Nad severnim Atlantikom in zahodno Evropo je obsežno ciklonsko območje. Hladna fronta je dosegla Alpe in se pomika v severno Sredozemlje. Z vetrovi južnih in zahodnih smeri doteka nad naše kraje precej vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo več oblačnosti v krajih zahodno od nas, v Karnijskih Alpah se bodo pričele pojavljati padavine, drugod bo še deloma sončno. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo. V torek bo sprva oblačno, v krajih severno od nas in v sosednjih pokrajinah Italije se bodo krepile padavine, ki se bodo čez dan razširile nad vse sosednje pokrajine. V krajih zahodno in severno od nas se bo popoldne že jasnilo. Zapihal bo severni veter, ob severnem Jadranu prehodno šibka burja.

Biovreme: Danes čez dan se bo vremenska obremenitev krepila. Popoldne bo obremenitev zmerna, kazala se bo s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo in utrujenostjo. Moteno bo spanje v noči na torek. V torek bo obremenitev sprva povečana, popoldne pa bo vremenska obremenitev popustila.