Ne glede na veličino kuhinje moramo vedno paziti na njeno fukcionalnost in razporeditev elementov (kuhinjski trikotnik) na način, da bomo med pripravo hrane s čim manj gibi dosegli njeno celotno površino. Pomembna pri zasnovi je zagotovitev zadostne shranjevalne površine, treba pa je razmišljati tudi o umestitvi bele tehnike (ali bo ta prostostoječa ali vgradna), koša za smeti in drugih kuhinjskih aparatov.

V 3D prikazih smo tokrat oblikovali manjšo kuhinjo v pritličnem mansardnem stanovanju v hiši v alpskem slogu s strmo streho. Zaradi oblike strehe je del stopa pod naklonom. Zasnovali smo kuhinjo v obliki črke L z vgradnimi kuhinjskimi elementi in obilico shranjevalnega prostora, ki smo ga dosegli z visoko omaro in visečimi omaricami nad delovno površino.

V prikazih smo izbrali drznejšo in barvitejšo kombinacijo barv. Visoka kuhinjska elementa in omarice so v rumeni barvi, medtem ko so viseči kuhinjski elementi v barvi naravnega lesa, ki se ujemajo s kuhinjsko mizo. Kuhinjski pult je narejen iz terazza v kombinaciji bež, modre in oranžnordeče barve.