Obstaja toliko načinov, kako jeseni svoj dom okrasiti na okusen in prazničen način. Buče različnih velikosti in vrst, jesensko listje, kostanj in storži so le peščica priljubljenih tem, ki lahko služijo za navdih. Vse te elemente lahko kombinirate na različne načine ali pa jih umetelno razporedite po mizi, okenskih policah ali stopnicah. Jesenski venec lahko naredite iz miniaturnih buč, všečne so tudi girlande iz prevelikih storžev, ki vključujejo svežo magnolijo ali veje zimzelenega drevja in grmovnic. Ko okrasite dom za jesen, je najbolje, da izberete dekoracijo, ki vas bo navduševala čez noč čarovnic in vse do decembrskega časa, ko jo boste zamenjali z božično. Ne glede na to, kateri slog vam je všeč, se boste morda strinjali, da je iskanje novega navdiha za okrasitev buč vsako leto težje. Tudi zato smo po spletu poiskali nekaj idej za jesensko okrasitev. Morda ravno zaradi pestrosti jesenskih plodov je lahko koncept jesenskega dekorja eden najpreprostejših in hkrati najcenejših nasvetov. Ob tem pa bo ta pestrost še motivacija, da se sami, v dvoje ali pa z družino odpravite v naravo poiskat navdih in nabrat potrebni material.

Matejin Ljubki dom letos svetuje

Med številnimi nasveti glede jesenske dekoracije so nam v oko padle ljubke dekoracije spletne vplivnice Mateje Hojnik, ki ustvarja pod imenom Ljubki dom. Čeprav, kot nam je povedala, je šele v začetni fazi ustvarjanja dekoracij za jesenski čas, je doslej uspela izdelati bučke z zlatimi lističi. Malo več časa pa so ji vzele buče, ki jih je izdelala iz blaga. Mateja se je odločila za rdeče blago z belimi pikicami, sami pa lahko uporabite kateri koli kos, ki vam ostaja doma. Čudovite mehke buče nastanejo tudi iz odsluženih kosov volnenih nogavic. x