Orban je na nedeljski proslavi ob dnevu madžarske revolucije v Zalaegerszegu nedaleč od Budimpešte dejal, da bo njegova vlada branila madžarske interese v tujini, tisti, ki jim žugajo iz Bruslja pa bodo po njegovih besedah končali kot njihovi sovjetski »predhodniki«.

Madžarski premier je s tem namignil, da bi EU, ki drsi v gospodarsko krizo, utegnila razpasti tako kot Sovjetska zveza.

»Leta 1956 smo se naučili, da je v težkih časih potrebna enotnost ... ohranili bomo gospodarsko stabilnost, vsi bodo imeli delo, lahko bomo branili shemo zgornjih mej za račune za energijo in družine ne bodo prepuščene same sebi,« je po poročanju agencije Reuters obljubil Orban, ki je bil aprila izvoljen za četrti zaporedni mandat.

Nekaj ur zatem se je več tisoč protestnikov podalo na ulice madžarske prestolnice, po katerih so nosili transparente, kot sta »Orban izgini« in »Ni učiteljev, ni prihodnosti«. Po njihovem mnenju je madžarska vlada razočarala učitelje s skromnimi plačami, medtem ko je inflacija, ki je v državi septembra presegla 20 odstotkov in še vedno narašča, postala neznosna.

Čeprav vlada priznava, da so plače učiteljev prenizke, je načrtovano povišanje po protestih v začetku tega meseca vezala na dolgo pričakovana sredstva EU, navaja AFP. Ta je Bruselj zadržal zaradi zaskrbljenosti nad korupcijo in padanjem demokratičnih standardov v državi.

Omejitve računov za plin in elektriko so bile sicer ključni element Orbanove dosedanje politike, vendar so se stroški sheme letos zaradi naraščajočih cen energije precej povečali, zaradi česar je vlada s 1. avgustom ukinila zgornjo mejo za gospodinjstva z večjo porabo.

Decembra bo morala Budimpešta tudi spremeniti proračun za leto 2023, saj se napovedi iz julija sprejetega proračuna, ki je za naslednje leto predvideval 4,1-odstotno rast, medtem ko naj bi inflacija znašala 5,2 odstotka, niso uresničile. Zdaj se namreč pričakuje, da se bo gospodarska rast prihodnje leto upočasnila na en odstotek.

Madžarski premier je sicer v preteklih mesecih večkrat obsodil sankcije EU proti Rusiji in jih označil za katastrofalne za evropsko gospodarstvo.